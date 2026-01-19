Određena mjera pritvora za Asmira Gluhića i Minelu Dobiš iz Gradačca

Jasmina Ibrahimović
Kantonalno tužilaštvo TK/ pritvor
Foto: RTV Slon/ Tužilaštvo TK

Općinski sud u Gradačcu prihvatio je prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Asmira Gluhića (24) i Minelu Dobiš (41) iz Gradačca zbog postojanja osnovane sumnje da su kao saučesnici počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Po nalogu Tužilaštva i naredbi Općinskog suda Gradačac istražitelji OKP PU Gradačac su 16. januara u Gradačcu izvršili pretres autombila koji su koristili osumnjičeni, prilikom čega su pronađena dva pakovanja sa oko 2 kilograma opojne droge amfetamin i jedno pakovanje sa oko 100 grama opojne droge marihuana, pripremljenih za dalju prodaju.

Nakon pretresa su osumnjičeni lišeni slobode, obavljena je kriminalistička obrada i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu su predati u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičene.

Istražne radnje su u toku.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Određen pritvor za Mirsada Bakalovića i Zinaidu Razić Halilović

Tuzla i TK

Predložen pritvor za Mirsada Bakalovića i njegovu pomoćnicu

Istaknuto

Određen pritvor Gordeljeviću zbog razbojništva i napada na policiju u Kalesiji

Istaknuto

Produžen pritvor osumnjičenima za trgovinu ljudima i iskorištavanje maloljetnica

Istaknuto

Sud odlučuje: Produženje ili ukidanje pritvora policajcima osumnjičenim za trgovinu ljudima

Istaknuto

Produžen pritvor Amiru Pašiću Faći

Istaknuto

Danas pred Zastupničkim domom FBiH izmjene Zakona o PIO, najniža penzija ide po stažu

PROMO

Borba protiv karcinoma grlića maternice: Kampanja „Podržena“ donosi povoljnije preglede i nove standarde prevencije

Vijesti

Zašto smo i ove godine u januaru dobili veće račune za struju?

Istaknuto

Stiže ozbiljna zima u BiH: Hladni talas donosi cjelodnevne minuse

Vijesti

Najmanje 39 poginulih u željezničkoj nesreći na jugu Španije

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]