Odron kamenja zatrpao dio iza benzinske pumpe kod Zvornika

Odron kamenja zatrpao je dio prostora iza benzinske pumpe „Hifa Petrol“ na magistralnom putu Zvornik–Karakaj, pri čemu je na objektu pumpe pričinjena materijalna šteta, navod Radio Osvit.

Kako je saopćeno iz Policijske uprave Zvornik, odron se dogodio u ranim jutarnjim satima, a u ovom događaju nije bilo povrijeđenih osoba niti oštećenih motornih vozila.

Tokom trajanja odrona pripadnici Policijske uprave Zvornik regulisali su saobraćaj na ovoj dionici magistralnog puta kako bi spriječili eventualne saobraćajne nezgode i dodatnu materijalnu štetu.

Iz Gradske uprave Zvornik apelovali su na građane i vozače da se ovom dionicom puta kreću uz pojačan oprez, te da se, radi lične sigurnosti, ne zadržavaju u zoni na kojoj je došlo do odrona.