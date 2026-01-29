Mokri kolovozi i odroni otežavaju saobraćaj širom BiH

Na većini puteva u Bosni i Hercegovini kolovozi su mokri ili vlažni zbog kiše i oblačnog vremena, dok su uslovi za vožnju uglavnom dobri, ali zahtijevaju povećan oprez.

Na pojedinim dionicama zabilježeni su odroni i osipanje kamenog materijala, i to na pravcima Srebrenik-Šićki Brod, Ribnica-Banovići-Živinice, Simin Han-Ban Brdo, Jajce-Banja Luka, Bugojno-Kupres, Bradina-Konjic-Jablanica, Sarajevo-Foča, Rogatica-Višegrad i Turbe-Karanovac, dok jak vjetar otežava saobraćaj na dionici Bosanski Petrovac – Ključ.

U višim planinskim predjelima prisutni su zimski uslovi, a snijeg do 5 cm zabilježen je na dionici Livno – Šujica (prijevoj Borova glava), gdje se vrši čišćenje i posipanje kolovoza. Dodatne poteškoće u saobraćaju uzrokuju magla, kao i divlje životinje koje izlaze na kolovoz na pojedinim pravcima. Ekipe putnih službi su na terenu i kontinuirano vrše čišćenje, posipanje i uklanjanje osulina.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička nisu duža od 30 minuta.

Zbog protesta prevoznika, i dalje je blokiran saobraćaj teretnih motorih vozila na graničnim prelazima prema državama članicama Evropske Unije. Ovaj protest ne utiče na putnički saobraćaj.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Prema dojavama vozača, na dionici magistralne ceste M-19.3 Rogatica–Ustiprača, u tunelu prije Ustiprače voda se zadržava na kolovozu, a ispod nje se nalaze udarne rupe koje mogu oštetiti vozilo. Vozačima savjetujemo da pri ulasku u tunel smanje brzinu.