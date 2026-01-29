Mokri kolovozi i odroni otežavaju saobraćaj širom BiH

Jasmina Ibrahimović
Foto: Arhiva

Na većini puteva u Bosni i Hercegovini kolovozi su mokri ili vlažni zbog kiše i oblačnog vremena, dok su uslovi za vožnju uglavnom dobri, ali zahtijevaju povećan oprez.

Na pojedinim dionicama zabilježeni su odroni i osipanje kamenog materijala, i to na pravcima Srebrenik-Šićki Brod, Ribnica-Banovići-Živinice, Simin Han-Ban Brdo, Jajce-Banja Luka, Bugojno-Kupres, Bradina-Konjic-Jablanica, Sarajevo-Foča, Rogatica-Višegrad i Turbe-Karanovac, dok jak vjetar otežava saobraćaj na dionici Bosanski Petrovac – Ključ.

U višim planinskim predjelima prisutni su zimski uslovi, a snijeg do 5 cm zabilježen je na dionici Livno – Šujica (prijevoj Borova glava), gdje se vrši čišćenje i posipanje kolovoza. Dodatne poteškoće u saobraćaju uzrokuju magla, kao i divlje životinje koje izlaze na kolovoz na pojedinim pravcima. Ekipe putnih službi su na terenu i kontinuirano vrše čišćenje, posipanje i uklanjanje osulina.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička nisu duža od 30 minuta.

Zbog protesta prevoznika, i dalje je blokiran saobraćaj teretnih motorih vozila na graničnim prelazima prema državama članicama Evropske Unije. Ovaj protest ne utiče na putnički saobraćaj.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Prema dojavama vozača, na dionici magistralne ceste M-19.3 Rogatica–Ustiprača, u tunelu prije Ustiprače voda se zadržava na kolovozu, a ispod nje se nalaze udarne rupe koje mogu oštetiti vozilo. Vozačima savjetujemo da pri ulasku u tunel smanje brzinu.

pročitajte i ovo

Vijesti

Forto upozorava: BiH među najlošijima u Evropi po sigurnosti na cestama

Istaknuto

Vlažni kolovozi i magla otežavaju saobraćaj širom BiH, opasnost od poledice...

Tuzla i TK

Privremena obustava saobraćaja u dijelu naselja Orašje

Tuzla i TK

Saobraćajna povezanost TK: Inicijative za ceste i željeznicu upućene FBiH

Vijesti

Odron kamenja zatrpao dio iza benzinske pumpe kod Zvornika

BiH

Zbog snijega otežan saobraćaj u BiH

Istaknuto

Danas suho i hladno u Tuzli, u narednih sedam dana promjenjivo zimsko vrijeme

Istaknuto

Tuzla servis: Dogodilo se 5 saobraćajnih nesreća

Magazin

Koja je evropska zemlja najpoželjnija za rad u 2026. godini?

BiH

Skoro 13 godina bez kontrole sukoba interesa u FBiH: TI BiH predložio novi zakon

Istaknuto

Promjene cijena peleta od sada se moraju najavljivati unaprijed

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]