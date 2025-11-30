Odron na putu Tuzla-Sarajevo, urušio se potporni zid

RTV SLON
Veliki odron na putu Tuzla-Sarajevo/ Foto: Screenshot

Na putu Tuzla-Sarajevo došlo je do velikog odrona.

Zbog odrona koji je zahvatio magistralni put Srednje–Olovo, u mjestu Nišići u potpunosti je obustavljen saobraćaj u oba smjera, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Prema prvim informacijama, odron je nastao nakon što se urušio potporni zid, uslijed čega je veća količina zemlje i kamenja završila na kolovozu. Ekipe nadležnih službi nalaze se na terenu i rade na uklanjanju odrona te sanaciji oštećenog dijela puta.

Iz BIHAMKA-a su kazali da se saobraćaj na magistralnom putu M-18 Olovo-Srednje (Nišići) trenutno odvija jednom trakom naizmjenično.

