Oglasio se MUP TK o detaljima nesreće kod Živinica

Na magistralnom putu M-1.7 Živinice–Banovići, u blizini lokaliteta Rabića groblje, jutros oko 7:10 sati dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedno putničko vozilo, usljed gubitka kontrole, sletjelo s kolovoza i udarilo u drvo, kazali su iz MUP-a TK.

Prema informacijama iz MUP-a TK, jedna osoba poginula je na mjestu nesreće, dok je druga povrijeđena i prevezena u UKC Tuzla.

Iz UKC-a navode da se osoba primljena u bolnicu vodi kao N. N. i da je zadobila teške tjelesne povrede te je spojena na aparat za mehaničku ventilaciju.

Uviđaj na mjestu događaja obavlja se pod nadzorom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva TK, uz prisustvo istražitelja OKP PU Živinice. Zbog trajanja uviđajnih radnji saobraćaj je na ovoj dionici potpuno obustavljen.