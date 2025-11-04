Ombudsmani BiH: Djeca iz TK žrtve trgovine ljudima, ne navođenja na prostituciju

Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine oglasila se povodom slučaja ekstremne zloupotrebe djece i kršenja njihovih prava na području Tuzlanskog kantona, ističući da se radi o trgovini djecom u svrhu seksualne eksploatacije, a ne o “navođenju na prostituciju”, kako se to često pogrešno navodi u medijima.

Ombudsmani BiH, Nives Jukić, dr. Nevenko Vranješ i dr. Jasminka Džumhur, naglašavaju važnost preciznog terminološkog određivanja ovakvih slučajeva, pozivajući se na odredbe Kaznenog zakona Federacije BiH. Upozoravaju da je u ovom slučaju riječ o kaznenom djelu trgovine ljudima iz članka 210a, za koje je propisana kazna zatvora od najmanje deset godina ako je izvršeno nad djetetom.

Navodi se da je neophodno osigurati strožije kažnjavanje počinitelja i senzibiliziran pristup prema djeci žrtvama seksualnog nasilja, uključujući medicinsku i psihološku podršku u sigurnom okruženju, kako bi se spriječila njihova ponovna viktimizacija tokom istrage i sudskog postupka.

Ombudsmani posebno upozoravaju medije da se suzdrže od objavljivanja bilo kakvih detalja koji bi mogli otkriti identitet djece, jer takvo izvještavanje krši njihovo pravo na privatnost i dodatno ih izlaže traumama.

Podsjećaju i na Specijalno izvješće o smještaju djece bez roditeljske skrbi iz 2023. godine, u kojem je utvrđeno da Bosna i Hercegovina nije postigla zadovoljavajuću razinu zaštite djece od seksualnog nasilja. Tada su nadležnim institucijama upućene preporuke o potrebi donošenja politika i mehanizama za sprječavanje nasilja i nadzor nad ustanovama socijalne zaštite.

Ombudsmani su otvorili predmet po službenoj dužnosti i najavili provođenje istrage u skladu sa svojim ovlaštenjima, pozivajući sva nadležna tijela na punu saradnju radi zaštite najboljeg interesa djece i dobrobiti društva.