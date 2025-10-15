U akciji SIPA-e slobode lišene četiri osobe

Nedžida Sprečaković
SIPA uhapsila pet osoba po međunarodnoj potjernici u Mostaru i Visokom
Foto: SIPA (Ilustracija)

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su (15.10.2025.godine), na području Banja Luke i Doboja realizovali operativnu akciju „Border“. Prilikom pretresa koji su okončani na pet lokacija, otkriven i privremeno oduzet novac u iznosu od 130.000 KM,  mobilni telefoni, bilješke i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

Pretresi SIPA-e zbog sumnje na primanje dara i drugih oblika koristi

Slobode su lišena četiri lica, službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili  krivični djelo „Primanje dara i drugih oblika koristi“ propisano Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Lica lišena slobode će nakon zvaršene kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih biti predata u dalju nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Operativna akcija „Border“  provodena je po nalogu Suda Bosne i Hercegovine, pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine a u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

