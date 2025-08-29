Ombudsmani podržavaju odluku pošta o obustavi slanja pošiljki za SAD

Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini smatra da je odluka domaćih poštanskih operatera o privremenoj obustavi prijema pošiljki za Sjedinjene Američke Države opravdana, jer je donesena u cilju zaštite potrošača u okolnostima novih carinskih procedura koje je uvela američka adminsitracija.

Kako navode, poštanski operateri su pokazali odgovorno postupanje prema korisnicima i jasno obavijestili javnost o problemima i mogućim posljedicama.

– Naša ocjena je da se ovom mjerom ne ugrožavaju prava potrošača, već naprotiv, sprečavaju veće štete koje bi nastale kada bi pošiljke bile zadržane ili vraćene – ističu za Fene iz Institucije.

Ombudsman podsjeća da su slične mjere uvele i poštanske službe u zemljama regiona i Europske unije, pa se BiH našla u istim okolnostima kao i druge članice međunarodne poštanske mreže.

Za građane koji su ranije poslali pošiljke, iz Institucije naglašavaju da će se svaki slučaj rješavati pojedinačno.

– U interesu poštanskih operatera je da imaju zadovoljne potrošače, pa će sporne pošiljke biti predmet posebnog postupanja. Pošte su ranije ostavile dovoljno vremena kako bi one poslane nekoliko dana prije obustave ipak bile dostavljene – navode.

Dodaju da je Institucija uputila dopise prema svim poštama u BiH, a do sada je stigao jedan odgovor s obrazloženjem trenutnog poslovanja i izazova s kojima se suočavaju. Situaciju, kažu, prate i dalje, te će reagirati ukoliko se pokaže da problem može biti riješen isključivo kroz domaće operatere.

– Ono što se u ovom trenutku čini jeste da pošte imaju najmanji udio krivice za nastalu situaciju. Naprotiv, njihova odluka da obustave prijem pošiljki bila je u funkciji zaštite potrošača, jer u ovom trenutku postoji niz nepoznanica u vezi novih procedura, od finansijskih do tehničkih. Za sada je jasno da je riječ o mjeri kojom se sprečavaju dodatni troškovi i nezadovoljstvo korisnika – ističu iz ove institucije.

Podsjećaju i da nova američka regulativa utječe i na finansijsko poslovanje pošta u BiH, jer slanje paketa za SAD čini značajan udio u njihovim prihodima.

– Uprkos tome, operateri su stavili interes potrošača ispred komercijalnog interesa, što smatramo profesionalnim i odgovornim postupkom – naglašava se u odgovoru.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH nije zvanično informirana od američkih institucija niti od institucija u BiH o novim carinskim pravilima SAD-a koja stupaju na snagu 29. augusta, kazali su za Fenu.

– Javni poštanski operateri BiH su carinskim referatima Pošta Sarajevo, Mostar i Banja Luka dostavili informaciju da su, počev od 22.08.2025. godine, javni poštanski operateri BiH privremeno obustavili prijem svih vrsta međunarodnih poštanskih pošiljki koje glase za primaoce na teritoriji SAD. Navedena izmjena carinskog tretmana robe koja se uvozi u SAD značajno mijenja postupak prijema pošiljki sa sadržajem kod svih poštanskih operatera koji posluju po pravilima Svjetskog poštanskog saveza, s obzirom na to da za provedbu novih carinskih i tarifnih pravila SAD još uvijek ne postoje odgovarajuća tehnološka rješenja – navode iz UIO BiH.

Kao preporuku, Institucija Ombudsmena navodi da je važno da svi uključeni akteri, poštanski operateri, regulatorna tijela u BiH, ali i međunarodne organizacije poput Svjetskog poštanskog saveza i PostEurope, nastave koordinaciju kako bi se što prije pronašlo održivo rješenje.

Od 29. augusta 2025. u SAD-u je stupila na snagu odluka o ukidanju “de minimis” praga, što znači da više ne važi oslobađanje od carinskih dažbina za pošiljke čija je vrijednost manja od 800 dolara. To podrazumijeva da sve pošiljke koje sadrže robu moraju biti carinjene prije slanja, uključujući i one male vrijednosti, što je stvorilo ozbiljne izazove u međunarodnom poštanskom prometu.

Ranije je Svjetski poštanski savez (UPU) upozorio da nova pravila predstavljaju veliki teret za poštanske administracije širom svijeta, posebno u dijelu koji se odnosi na dostavu robe naručene putem interneta. U mnogim zemljama, uključujući i BiH, privremeno je obustavljeno slanje pošiljki u SAD dok se ne pronađe održivo rješenje.

Procjenjuje se da je više od dvadeset poštanskih operatera već privremeno obustavilo ili ograničilo usluge prema SAD-u. UPU je u kontaktu s američkim vlastima i radi na razvoju mrežnih rješenja, uključujući ubrzani model naplate carina i poreza kroz sistem “delivered duty paid”, koji bi omogućio jednostavniju primjenu novih pravila i smanjio rizike za potrošače.