Nedžida Sprečaković
Omiljeno mjesto turista na Filipinima pogodile poplave

Najmanje pet osoba je poginulo, a stotine hiljada je raseljeno nakon što su kiše uzrokovane tajfunom Kalmaegi u utorak poplavile dijelove centralnih Filipina.

Čitavi gradovi na ostrvu Cebu su poplavljeni, dok se na video snimcima koje je provjerila AFP mogu vidjeti automobili, kamioni, pa čak i ogromni transportni kontejneri, koje je odnosila blatnjava poplavna voda.

Ostrvo Cebu jedna od najpoželjnijih turističkih destivanija/ foto: JungleTribe

U 24 sata prije nego što je Kalmaegi udario u zemlju, područje oko glavnog grada provincije Cebu Cityja bilo je poplavljeno sa 183 milimetra kiše, što je znatno više od mjesečnog prosjeka od 131 milimetra, rekao je za AFP državni meteorolog Charmagne Varilla.

– Situacija u Cebuu je zaista bez presedana – saopćila je guvernerka provincije Pamela Baricuatro u utorak u objavi na Facebooku.

– Očekivali smo da će vjetrovi biti opasni, ali… voda je ono što zaista dovodi naše ljude u opasnost. Poplavne vode su jednostavno razorne – navela je ona.

Lokalna službenica za katastrofe Ethel Minoza izjavila je za AFP da su tijela dvoje djece pronađena u gradu Cebu, gdje spasioci još uvijek pokušavaju doći do stanovnika zarobljenih poplavnim vodama.

Ostrvo Cebu, Filipini

Potvrđena su još najmanje tri smrtna slučaja na drugim mjestima, uključujući starijeg stanovnika koji se utopio na gornjem spratu svoje kuće u provinciji Leyte i muškarca kojeg je pogodilo palo drvo u Boholu.

Učitati više

