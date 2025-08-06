Opasnost od salmonele spriječena zapljenom 40 tona mesa

Trovanje salmonelom spada među najčešće uzroke crijevnih infekcija, a obično nastaje konzumiranjem kontaminirane hrane, posebno mesa i jaja. Simptomi se javljaju nekoliko sati do dva dana nakon infekcije i uključuju povišenu temperaturu, bolove u stomaku, mučninu i dijareju. Pravovremena kontrola hrane i sprječavanje distribucije zaraženih proizvoda ključni su za zaštitu zdravlja ljudi i životne sredine.

Zaplijenjeno 40 tona opasnog mesa

Zahvaljujući akciji policije i nadležnih službi, sprečen je promet velike količine pilećeg mesa zaraženog bakterijom salmonelom, čime je otklonjena direktna opasnost po građane.

Akciju su sproveli pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala i Policijske uprave u Kruševcu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Kruševcu, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Upravom za veterinu.

Pronađeno je oko 40 tona neoznačenog i potencijalno opasnog pilećeg mesa i prerađevina.

Policija je uhapsila Đ. K. (1996) i V. K. (1967) iz Ćićevca zbog sumnje da su izvršili krivično djelo proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda, a određen im je pritvor do 48 sati.

Istraga se nastavlja u saradnji sa svim nadležnim institucijama kako bi bili identifikovani svi učesnici i odgovorni u lancu nedozvoljene trgovine.