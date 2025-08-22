Općina Ilidža prva u BiH omogućava građanima aktivaciju elektronskog potpisa uz podršku IDDEEA-e

Općina Ilidža će, uz podršku Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine implementirati uslugu aktivacije i preuzimanja elektronskog potpisa u prostorijama općine. Time Ilidža postaje prva lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini koja građanima omogućava kreiranje digitalnog identiteta na lokalnom nivou.

Elektronski potpis osnovni je preduslov za korištenje brojnih elektronskih usluga, uključujući i elektronsko izdavanje tzv. „CIPS potvrda“, koje će Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo početi pružati od oktobra ove godine.

Građani će kroz mobilnu i desktop aplikaciju e-IDDEEA moći koristiti niz pogodnosti: uvid u sve vrste saobraćajnih kazni i prekršajnih naloga, obavijest o novom prekršaju u stvarnom vremenu, notifikacije o isteku ličnih dokumenata, kao i digitalne forme lične karte, vozačke dozvole i pasoša.

Usluga aktivacije elektronskog potpisa biće besplatna za sve građane, a ostvaruje se na osnovu lične karte i potpisivanja ugovora.

„Nakon što je IDDEEA omogućila građanima aktivaciju i korištenje elektronskog potpisa, naredni korak je podstaći institucije da u što većoj mjeri koriste ovu mogućnost čime će se pružiti mnogo brža i efikasnija usluga za građane, te smanjiti gužve i redovi čekanja na šalterima. Općina Ilidža je prva koja je krenula u tom smjeru“, izjavio je direktor IDDEEA-e, prof. dr. Almir Badnjević.