Osmanski početak: Bursa, grad u kojem je rođeno carstvo

Albina Vicković
Osmanski početak, Panorama Burse, prve prijestolnice Osmanskog carstva, fotografija je u vlasništvu RTV Slon

Osmanski početak ne vezujemo za raskoš i moć, nego za jedno mjesto i jedno ime. Bursa, grad u kojem je započela priča o carstvu koje će stoljećima oblikovati svijet.

Iako danas svi znamo za Sulejmana Veličanstvenog, desetog sultana Osmanskog carstva i njegovo zlatno doba, rijetko se pitamo gdje je sve zapravo počelo. Prije harema, dvora i imperije, postojala je vizija jednog čovjeka i grad koji je tu viziju prvi prepoznao.

Bursa: Prva prijestolnica Osmanskog carstva

Osmanski početak, Tophane park u Bursi, historijsko mjesto osmanskih početaka
Tophane park u Bursi, historijsko mjesto osmanskih početaka, fotografija u vlasništvu RTV Slon

Bursa je bila prva prijestolnica Osmanskog carstva i prvi sultanski grad. Upravo ovdje je ideja o državi prvi put dobila oblik, a mali bejlik prerastao u organiziranu vlast. Smještena na važnim trgovačkim putevima, Bursa je već tada imala strateški značaj, kao i ono što se, stoljećima kasnije ne može izmjeriti, duh mjesta koje pamti početke.

Danas je Bursa moderan grad sa skoro tri miliona stanovnika, snažnom industrijom i jasnom vizijom razvoja, ali tragovi prošlosti nisu potisnuti. Naprotiv, oni su dio svakodnevice.

Osman Gazi: Početak koji je promijenio historiju

U Bursi se nalazi turbe Osmana Gazija, osnivača Osmanskog carstva. Nije započeo carstvo u trenutku najveće moći, nego u vrijeme neizvjesnosti, s jasnom idejom i dugoročnom vizijom. Upravo zato Bursa nije samo historijska tačka, već simbol početka koji je bio tih, ali odlučan.

Osmanski početak, Turbe Osmana Gazija u Bursi, osnivača Osmanskog carstva
Turbe Osmana Gazija u Bursi, osnivača Osmanskog carstva, fotografija u vlasništvu RTV Slon

Njegov sin Orhan Gazi nastavio je tamo gdje je Osman stao. Bursa je pod njegovom vladavinom postala prijestolnica, administrativni i kulturni centar, čime je osmanska priča dobila čvrste temelje.

Klikom na link pokrenite video u produžetku teksta i zajedno sa nama istražite Tophane Park u Bursi i pogledajte unutrašnojst turbeta. Pogledajte priču o nastanku Osmanskog carstva. 

Od Osmana do Sulejmana

Stoljećima kasnije, iz tog početka izrast će imperija koje će svijet pamtiti po Sulejmanu Veličanstvenom. Njegovo ime danas je poznato širom svijeta, često i kroz popularnu kulturu, ali bez Osmana i Burse ne bi bilo ni tog vrhunca moći.

Upravo ta povezanost čini Bursu posebnim mjestom, ovdje se jasno vidi kako historija ima svoj tok, kontinuitet i smisao.

Grad koji spaja prošlost i sadašnjost

Osmanski početak Bursa, UNESCO svjetska baština – Sultan Čelebi Mehmed kompleks
Bursa, UNESCO svjetska baština – Sultan Čelebi Mehmed kompleks, fotografija u vlasništvu RTV Slon

Ako mislite da prošlost, sadašnjost i budućnost ne mogu živjeti na istom mjestu, Bursa dokazuje suprotno. Nekada sultanska prijestolnica, danas je to grad industrije, tehnologije i kulture, ali i grad koji čuva svoju baštinu.

Bursa i njena historijska jezgra dio su UNESCO svjetske baštine, što dodatno potvrđuje njenu vrijednost ne samo za Tursku, već i za cijeli region.

Sve je to bliže nego što mislimo i upravo tu počinje sljedeća priča. Jer Bursa nije samo mjesto gdje je nastalo carstvo, nego i grad koji i danas živi u svom ritmu.

Ukoliko želite biti sigurni da nećete propustiti naše nove sadržaje pretplatite se na naš YouTube kanal klikom OVDJE

Produkciju ovog sadržaja omogućili su Ministarstvo kulture i turizma Republike Turske, Turska razvojna agencija za turizamAJet AirlinesGlobal Group i Turistička zajednice Tuzlanskog kantona.

Podsjećamo, naš ranije objavljeni sadržaj predstavlja tek mali uvod u ono što vas očekuje u serijalu Skriveni dragulji Marmare, a ako ste propustili uvodnu priču možete je pogledati klikom na link u produžetku teksta.

pročitajte i ovo

Vijesti

Sutra nastupa mubarek noć Lejletur-regaib, noć želja

Tuzla i TK

Smijenjeno rukovodstvo vijeća Općine Banovići: SDA odlazi u opoziciju, PDA preuzela vlast

Istaknuto

BHRT traži hitnu intervenciju visokog predstavnika

Magazin

Ovog vitamina zimi najviše nedostaje, a tijelo brzo šalje upozorenja

Magazin

Jednostavna navika koja zimi sprječava buđ i maglu na prozorima

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]