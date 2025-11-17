Muškarac koji je uhapšen za ubistvo Aldine Jahić u Mostaru nije imao nikakve mjere zabrane iako je po drugoj prijavi čekao suđenje od maja mjeseca ove godine za ugrožavanje sigurnosti, potvrdile su institucije.

Organizacije koje se bave zaštitom ženskih prava najavile su sutra mirnu šetnju kako bi poručili da femicid ne smije ostati samo nekažnjeni zločin naveden u zakonima, piše Detektor.

Anisu Kalajdžiću, koji je uhapšen sinoć u Mostaru zbog ubistva Aldine Jahić, u narednom periodu je trebalo početi suđenje zbog ugrožavanja sigurnosti po prijavi druge ženske osobe, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnji poslova Hercegovačko – neretvanskog kantona (MUP HNK).

„U januaru ga je jedna ženska osoba prijavila za ugrožavanje sigurnosti. Protiv njega je podnesen izvještaj nadležnom tužilaštvu te podignuta i potvrđena optužnica pred Općinskim sudom u Mostaru. Mislim da je ročište zakazano bilo u narednom periodu“, rekao je Mirza Rožajac, načelnik Sektora kriminalističke policije na press-konferenciji MUP-a HNK.

Prema informacijama MUP-a, Jahić je prijavila Kalajdžića za nasilje a potom pobjegla u jedan ugostiteljski objekat u pokušaju da se sakrije, nakon čega je on pronašao i ubio iz vatrenog oružja poslije čega je uhapšen.

Iz MUP-a su naveli kako Kalajdžić nije bio prijavljivan ranije od ubijene, te su dodali da nikada nije podnio zahtjev za nabavku i nošenje oružja.

„Dolazile su određene poruke prijetećega sadržaja, odnosno da je osumnjičeni upućivao prijetnje oštećenoj ali ona to nije htjela prijaviti iz njoj znanih razloga. Postoje određene indicije zašto, ali to će pokazati vrijeme. Mislim da je ovo događaj koji se može okvalificirati kao femicid. Označavamo crveni markerom još jedan dan u našem kalendaru“, rekao je ministar Marijo Marić.

Iz Tužilaštva HNK, su u odgovoru na upit Detektora, naveli da je optužnica protiv Kalajdžića potvrđena u maju ove godine od strane Općinskog suda u Mostaru, te je zakazano ročište radi izjašnjenja o krivnji optuženog, kome nisu do ovog momenta bile izrečene nikakve mjere zabrane.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije jednoglasno je usvojio prijedlog izmjena i dopuna Krivičnog zakona kojim se femicid tretira kao posebno krivično djelo. Uvedene su stroge kazne, uključujući najmanje 10 godina zatvora i do 45 godina u težim slučajevima, te nemogućnost novčanog otkupa kazne za najteže oblike nasilja.

Selma Hadžihalilović, aktivistkinja Fondacije CURE, kaže da donošenjem zakona ništa nije završeno. Ona podsjeća kako je naša zemlja prije nekoliko godina ratificirala Istanbulsku konvenviju ali da je tek sada počela sa donošenjem zakona u Federaciji koji bi trebali prevenirali najbrutalnije slučajeve nasilja nad ženama.

„Premalo je vremena da društvo BiH shvati da je femicid teški oblik krivičnog djela. To je najbrutalniji iskaz nasilja na ženama. Mi sve ove godine i nakon svakog slučaja nasilja i femicida koji se pojavi u javnosti nikako da naučimo lekciju. Nasilje nad ženama nije sporedna stvar“, ističe Hadžihalilović.

Aldijana Trbonja – Tule iz Inicijative građanki Mostara je rekla kako sutra organizuju mirnu šetnju, sa drugim nevladinim organizacijama, kojom nastoje skrenuti pažnju javnosti na problem femicida, nasilja nad ženama, te poručuju da femicid ne smije ostati nekažnjen.

„Okupljanje počinje u 12:05 na Španskom trgu. Mislim da ovaj tragičan događaj ne smijemo da odšutimo“, ističe Trbonja – Tule.

Kaže kako od sinoć, kada se desilo ubistvo, puno informacija kruži Mostarom – kako na društvenim mrežama i medijima tako i među građanima. Posebno skreće pažnju na one komentare gdje se teret odgovornosti prebacuje na žrtvu.

„Bilo kakva izjava ‘zašto nije prijavila’ ne ide u korist nijednoj žrtvi nasilja, da se teret odgovornosti prebacuje na žrtve. To u javnom diskursu treba prestati da se koristi. Nisu od jučer zakoni kojima se tretira rodno zasnovano i partnersko nasilje, nasilje u porodici. Vjerujem da će istraga rasvijetliti neke stvari. Činjenica da je ona bježala i skrivala se je stravična“, kaže Trbonja – Tule.

Hadžihalilović smatra kako cjelokupno društvo mora da promijeni način razmišljanja, odnosno da prestane osuđivati žrtve i tražiti u njihovom ponašanju razloge zašto su postali žrtvama nasilja.

„Koje može biti razlog da jedna osoba ubije drugu osobu? Koji može biti razlog da jedan muškarac ubije ženu samo zato što je žena? Mi moramo promijeniti naše socijalne vrijednosti i način našeg promišljanja. Dok svi ne preuzmemo odgovornost, dok ne počnemo na odgovornost ukazivati i odgovorno se ponašati neće doći do promjena u društvu“, istakla je Hadžihalilović, koja je također ukazala na negativne komentare prema žrtvi na društvenim mrežama.

Trbonja – Tule ističe da su policijski organi uvijek reagovali u skladu sa svojim kapacitetima, ali da u HNK nedostaje 200 do 300 policajca. Dodaje kako se od ubistva Nizame Hećimović izriče veliki broj zaštitnih mjera – od mjera pritvora, udaljavanja nasilnika iz kuće i liječenja.

„Mislim da je pravosuđe počelo koristiti mehanizme, ne znam da li je u dovoljnom obimu. To se povećalo u zadnje dvije godine“, kaže Trbonja – Tule.

Osoba koja je uhapšena za ubistvo Jahić iako mu je trebalo početi suđenje u drugom predmetu nije imao nikakve mjere.

Iz organizacije „Save the Children“ navode kako je ubijena Jahić bila njihova saradnica koja je radila kao ključna stručnjakinja na jednoj od najzahtjevnijih i najutjecajnijih komponenti projekta TABLA, radeći na edukaciji više hiljada nastavnika.

„Ono što sada dugujemo njoj – i svakoj djevojčici, djevojci ili ženi koja strahuje, prijavljuje, čeka – jeste ozbiljnost. To znači i ozbiljnost u namjeri da se temeljno preispita svaki propust u radu onih koji su mogli i morali da prepoznaju i spriječe da ikada više ijedna djevojčica ili žena doživi ovakvu sudbinu“, naveli su iz ove organizacije uz poruku da ‘femicid nije izolovan incident, nego posljedica zanemarenog nasilja, šutnje i nečinjenja’, te pozvali sve organizacije i institucije da se tome suprotstave.