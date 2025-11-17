Femicid u Mostaru: Ubijena žena koja je mjesecima primala prijetnje od osumnjičenog

Femicid u Mostaru dogodio se sinoć nešto poslije 18 sati, kada je Aldina Jahić iz Kalesije ubijena u objektu na Trgu Ivana Krndelja, a tragediji je prethodio fizički napad koji je izvršio njen bivši momak Anis Kalajdžić iz Mostara.

Prema riječima dežurne tužiteljice Vesne Pranjić, Aldina je krenula na fitnes, a on ju je presreo, napao i potom potegao pištolj. Pokušala je pobjeći prema hotelu nadajući se da će se skloniti, ali je osumnjičeni ušao za njom i usmrtio je, što je potvrdila tužiteljica navodeći da su prve informacije ukazivale na ranije prijetnje koje, zbog razloga njoj poznatih, žrtva nije prijavljivala.

U gradu vlada osjećaj šoka, a femicid u Mostaru otvorio je bolna pitanja o prijetnjama koje se zanemare i strahu u kojem žive mnoge žene. Tužiteljica Pranjić navela je da ne može potvrditi informacije o pokušaju samoubistva osumnjičenog, ali je pozvala medije da izvještavaju odgovorno imajući u vidu težinu djela. Naglasila je da je uviđaj završen nešto prije ponoći te da je već prikupljeno mnogo relevantnih dokaza.

Ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko neretvanskog kantona Marijo Marić rekao je da je Kalajdžić uhapšen u roku od nekoliko minuta nakon zločina i da se nalazi pod stalnim policijskim nadzorom, ističući da je riječ o tragičnom događaju te da izražava saučešće porodici nastradale.

Nezvanično, Kalajdžić je fudbalski sudija u Prvoj ligi Federacije BiH i sin bivšeg fudbalera i trenera FK Velež, što je dodatno odjeknulo u sportskoj zajednici.

Istraga se nastavlja, a Tužilaštvo će odlučiti o kvalifikaciji djela uz napomenu da su do sada prikupljeni dokazi vrlo opsežni.