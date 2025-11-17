Femicid u Mostaru: Ubijena žena koja je mjesecima primala prijetnje od osumnjičenog

Jasmina Ibrahimović

Femicid u Mostaru dogodio se sinoć nešto poslije 18 sati, kada je Aldina Jahić iz Kalesije ubijena u objektu na Trgu Ivana Krndelja, a tragediji je prethodio fizički napad koji je izvršio njen bivši momak Anis Kalajdžić iz Mostara.

Prema riječima dežurne tužiteljice Vesne Pranjić, Aldina je krenula na fitnes, a on ju je presreo, napao i potom potegao pištolj. Pokušala je pobjeći prema hotelu nadajući se da će se skloniti, ali je osumnjičeni ušao za njom i usmrtio je, što je potvrdila tužiteljica navodeći da su prve informacije ukazivale na ranije prijetnje koje, zbog razloga njoj poznatih, žrtva nije prijavljivala.

U gradu vlada osjećaj šoka, a femicid u Mostaru otvorio je bolna pitanja o prijetnjama koje se zanemare i strahu u kojem žive mnoge žene. Tužiteljica Pranjić navela je da ne može potvrditi informacije o pokušaju samoubistva osumnjičenog, ali je pozvala medije da izvještavaju odgovorno imajući u vidu težinu djela. Naglasila je da je uviđaj završen nešto prije ponoći te da je već prikupljeno mnogo relevantnih dokaza.

Ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko neretvanskog kantona Marijo Marić rekao je da je Kalajdžić uhapšen u roku od nekoliko minuta nakon zločina i da se nalazi pod stalnim policijskim nadzorom, ističući da je riječ o tragičnom događaju te da izražava saučešće porodici nastradale.

Nezvanično, Kalajdžić je fudbalski sudija u Prvoj ligi Federacije BiH i sin bivšeg fudbalera i trenera FK Velež, što je dodatno odjeknulo u sportskoj zajednici.

Istraga se nastavlja, a Tužilaštvo će odlučiti o kvalifikaciji djela uz napomenu da su do sada prikupljeni dokazi vrlo opsežni.

pročitajte i ovo

Vijesti

BiH među rijetkim državama u Evropi koje prepoznaju femicid u zakonu

Vijesti

Obilježena 32. godišnjica od ubistva učiteljice Fatime Gunić i njenih učenika

BiH

Na današnji dan 1993. godine srušen je Stari most u Mostaru

BiH

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke uskoro na novoj adresi

BiH

Obilježena sedma godišnjica ubistva policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića

Istaknuto

U Doknju lovac ubio vlasničkog psa: “Fred je bio dio porodice,...

BiH

Vremenska prognoza: Danas oblačno, kiša u većem dijelu zemlje

Istaknuto

Tuzla servis: Uredna isporuka toplotne energije

Tuzla i TK

Normalizovano grijanje u Tuzli, evo zašto nastaju prekidi isporuke

Tuzla i TK

Centalno grijanje Tuzla, najnovije informacije

Magazin

Kako pobijediti zimsku pospanost: Navike koje vraćaju energiju

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]