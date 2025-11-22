Otežani uslovi na putevima, brojni prevoji pod snijegom

Veći dio Bosne zahvaćen je snježnim padavinama, pri čemu se snijeg zadržava na kolovozu, usporava saobraćaj i zahtijeva pojačan oprez. U Hercegovini preovladava kiša, zbog čega su kolovozi mokri i klizavi.

Ripački klanac (Bihać-Bosanski Petrovac) zatvoren za teretni saobraćaj, a putnička vozila saobraćaju otežano.

Zbog snježnih padavina vozačima kamiona sa prikolicom i šlepera obavezno je korištenje zimske opreme preko prevoja: Rogoj (Sarajevo-Foča), Romanija (Sarajevo-Rogatica), Komar (Donji Vakuf-Travnik) i Karaula (Olovo-Kladanj).

Otežano se saobraća na putevima: Banjaluka-Manjača-Čađavica, Mrkonjić Grad-Miliništa, Tisovac-Kneževo-Ugar, Kotor Varoš-Kneževo, Šipovo-Novo Selo, ali i preko prevoja: Lanište, Oštrelj, Rostovo (Bugojno-Novi Travnik), Makljen (Prozor-Gornji Vakuf), Mlinište (Glamoč-Podbrdo), Nišići (Srednje-Olovo) i Karaula (Olovo Kladanj).

Zbog zimskih uvjeta na autoputu A-1 smanjena je brzina kretanja.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, na GP Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, saopćeno je iz IC BiHAMK-a.