Otvorena knjiga žalosti zbog smrti Halida Bešlića

Bez ceremonijalnih formalnosti, već od danas u Vijećnici Grada Sarajeva otvorena je knjiga žalosti za Halida Bešlića, legendu bh. muzike koji je u utorak, 7. oktobra, preminuo u 72. godini života.

Prema objavi Grada Sarajeva, svi koji žele odati posljednju počast mogu se upisati u knjigu žalosti svaki dan u periodu od 09:00 do 17:00, a cjelokupna procedura trajaće do ponedjeljka, 13. oktobra, do 12:00 sati.

Spontana okupljanja u čast Halida

Smrt Halida Bešlića izazvala je snažan odjek širom Bosne i Hercegovine i u cijelom regionu. U mnogim gradovima, od Sarajeva i Tuzle do Beograda, Zagreba i drugih, građani su spontano počeli izražavati tugu, jedni pale svijeće ispred kulturnih centara, drugi pjevaju uz njegove pjesme, treći se okupljaju ispred radijskih kuća i domova kulture.

Emotivne poruke stizale su sa svih strana: Kolege muzičari, javne ličnosti i fanovi pišu da je Bešlić bio “ljudska gromada”, “glas naroda” i “simbol spajanja kroz muziku” koji je svojim djelom prevazilazio političke i etničke granice.