Ove godine najviše falsifikata palo je na jedan apoen, evo i na koji

Povlačenje iz opticaja novčanica konvertibilne marke apoena 10, 20, 50 i 100 KM, koje su bile puštene u upotrebu između 1998. i 2009. godine, značajno je olakšalo provjeru njihove autentičnosti i smanjilo prostor za krivotvorenje, potvrđeno je za Fenu iz Centralne banke BiH.

U prvih šest mjeseci 2025. godine registrovano je 411 falsifikovanih novčanica KM dostavljenih na vještačenje, što je gotovo duplo više u odnosu na isti period 2024. kada ih je bilo 185. Od tog broja, čak 207 komada ili 50,4 posto čine krivotvorine starijih izdanja koja od 1. januara ove godine više nisu u opticaju. Za poređenje, tokom cijele 2024. godine zabilježeno je 106 krivotvorina starih izdanja (31,5 posto).

Najčešće su falsifikovani apoeni od 100 KM (268 primjeraka) i 50 KM (68 primjeraka). Iako je do kraja 2024. u opticaju bio mali broj starijih novčanica, krivotvorine tih izdanja i ranije su bile znatno zastupljene, u pojedinim godinama i preko 50 posto svih otkrivenih falsifikata.

Novčanice koje su ostale u opticaju imaju unaprijeđena zaštitna obilježja, među kojima je i uspravna mikrooptička zaštitna nit, što znatno otežava njihovo krivotvorenje i omogućava lakšu provjeru autentičnosti.