Ovi horoskopski znakovi će doživjeti veliki procvat u martu

Druga polovina marta donosi snažan energetski pomak za pojedine znakove Zodijaka. Nakon perioda zastoja, neizvjesnosti i manjih razočaranja, tri znaka ulaze u fazu u kojoj se okolnosti počinju okretati u njihovu korist. Prilike koje su dugo čekali sada bi se mogle pojaviti brže nego što su očekivali.

Bik

Za Bikove počinje period stabilnosti i vidljivih rezultata. Problemi koji su se mjesecima nagomilavali na poslu počinju se postepeno rješavati, a moguće je i da se pojavi ponuda koja donosi veću finansijsku sigurnost. U drugoj polovini marta mnogi pripadnici ovog znaka mogli bi dobiti potvrdu da se njihov trud i upornost konačno isplaćuju.

Na ljubavnom planu dolazi do smirivanja situacije. Ako je u vezi bilo nesporazuma ili napetosti, sada je povoljan trenutak za iskren razgovor i novi početak. Bikovi koji su slobodni mogli bi upoznati osobu koja ih privlači svojom iskrenošću i stabilnim karakterom.

Lav

Lavovima završava period stagnacije i osjećaja da stalno nailaze na prepreke. Već sredinom marta mogu dobiti vijest ili priliku koja će im otvoriti vrata prema nečemu čemu su se dugo nadali. Posebno povoljan period očekuje ih kada su u pitanju poslovni pregovori i projekti.

Na emotivnom planu vraća se samopouzdanje. Lavovi koji su nedavno prošli kroz tešku emotivnu fazu mogli bi upoznati nekoga ko će ih podsjetiti na vlastitu vrijednost. Oni koji su u vezi mogli bi osjetiti snažniju povezanost s partnerom i više međusobnog razumijevanja.

Vodolija

Za Vodolije druga polovina marta donosi neočekivane, ali pozitivne promjene. Situacije koje su do nedavno izgledale kao zastoj sada se mogu pretvoriti u novu priliku.

Moguće je rješavanje finansijskog pitanja ili uključivanje u projekat koji donosi dodatnu zaradu. U privatnom životu dolazi do osjećaja olakšanja. Vodolije bi mogle imati utisak da se konačno oslobađaju stresa koji ih je pratio posljednjih mjeseci.

Slobodne Vodolije mogle bi započeti zanimljivo poznanstvo koje se vrlo brzo može razviti u nešto ozbiljnije.