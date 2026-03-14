Ovi horoskopski znakovi će doživjeti veliki procvat u martu

RTV SLON
Foto: Freepik

Druga polovina marta donosi snažan energetski pomak za pojedine znakove Zodijaka. Nakon perioda zastoja, neizvjesnosti i manjih razočaranja, tri znaka ulaze u fazu u kojoj se okolnosti počinju okretati u njihovu korist. Prilike koje su dugo čekali sada bi se mogle pojaviti brže nego što su očekivali.

Bik

Za Bikove počinje period stabilnosti i vidljivih rezultata. Problemi koji su se mjesecima nagomilavali na poslu počinju se postepeno rješavati, a moguće je i da se pojavi ponuda koja donosi veću finansijsku sigurnost. U drugoj polovini marta mnogi pripadnici ovog znaka mogli bi dobiti potvrdu da se njihov trud i upornost konačno isplaćuju.

Na ljubavnom planu dolazi do smirivanja situacije. Ako je u vezi bilo nesporazuma ili napetosti, sada je povoljan trenutak za iskren razgovor i novi početak. Bikovi koji su slobodni mogli bi upoznati osobu koja ih privlači svojom iskrenošću i stabilnim karakterom.

Lav

Lavovima završava period stagnacije i osjećaja da stalno nailaze na prepreke. Već sredinom marta mogu dobiti vijest ili priliku koja će im otvoriti vrata prema nečemu čemu su se dugo nadali. Posebno povoljan period očekuje ih kada su u pitanju poslovni pregovori i projekti.

Na emotivnom planu vraća se samopouzdanje. Lavovi koji su nedavno prošli kroz tešku emotivnu fazu mogli bi upoznati nekoga ko će ih podsjetiti na vlastitu vrijednost. Oni koji su u vezi mogli bi osjetiti snažniju povezanost s partnerom i više međusobnog razumijevanja.

Vodolija

Za Vodolije druga polovina marta donosi neočekivane, ali pozitivne promjene. Situacije koje su do nedavno izgledale kao zastoj sada se mogu pretvoriti u novu priliku.

Moguće je rješavanje finansijskog pitanja ili uključivanje u projekat koji donosi dodatnu zaradu. U privatnom životu dolazi do osjećaja olakšanja. Vodolije bi mogle imati utisak da se konačno oslobađaju stresa koji ih je pratio posljednjih mjeseci.

Slobodne Vodolije mogle bi započeti zanimljivo poznanstvo koje se vrlo brzo može razviti u nešto ozbiljnije.

pročitajte i ovo

Magazin

Astrologija otkriva koji su horoskopski znakovi najveći materijalisti

Magazin

Astrolozi otkrivaju: Ova tri znaka u martu dobijaju sreću, novac i...

Magazin

Astrolozi tvrde: S ovim horoskopskim znakovima brak može biti najveći izazov

Magazin

Ova tri horoskopska znaka ulaze u najbolji period života

Magazin

Horoskopski znakovi koji imaju dobar razlog za optimizam

Magazin

Ljudi rođeni u ova četiri horoskopska znaka najveći su radoholičari

Magazin

Ovaj jednostavan trik sa peškirom može ubrzati sušenje veša i smanjiti potrošnju struje

Magazin

Ove su tri bolesti koje se često nasljeđuju

Istaknuto

Ljekari iz Tuzlanskog kantona Vladi uputili ultimatum: Ako nema dogovora, slijedi totalni štrajk

Magazin

Recept za pitu od jabuka: Jednostavan desert koji se često nađe na iftarskoj sofri

Sport

Rukometaši Slobode gostuju lideru prvenstva

Učitati više