Ovo nije političko, nego pravno i ekonomsko pitanje, poruka je BH Telecoma u vezi sa pravima distribucije pojedinih TV kanala. Riječ je o procesu koji traje još od 2022. godine, odnosno gotovo četiri godine. U ovom slučaju radi se o zahtjevima društva VIP Team United, sa sjedištem u Portugalu, koje se predstavlja kao ekskluzivni zastupnik određenih TV kuća i koje je prema BH Telecomu istaklo potraživanje u iznosu od 25 miliona KM, iako BH Telecom nema zaključen ugovor s navedenim društvom.

Radi tačnog informisanja javnosti, a povodom medijskih istupa u kojima se iznose netačne i nepotpune informacije, BH Telecom želi da istakne ključne činjenice u vezi aktuelne situacije u vezi s emitovanjem određenih TV kanala. Ovo nije političko, već isključivo pravno i ekonomsko pitanje. Riječ je o procesu koji traje još od 2022. godine, odnosno gotovo četiri godine.

Tokom cijelog ovog perioda BH Telecom je postupao u skladu s važećom regulativom Bosne i Hercegovine, uz višestruke pokušaje da se otvorena pitanja riješe sporazumno, bez eskalacije i bez štete po krajnje korisnike.

Naglašavamo da se u ovom slučaju radi o zahtjevima društva VIP Team United, sa sjedištem u Portugalu, koje se predstavlja kao ekskluzivni zastupnik određenih TV kuća i koje je prema BH Telecomu istaklo potraživanje u iznosu od 25 miliona KM, iako BH Telecom nema zaključen ugovor s navedenim društvom.

Od VIP Team United zatraženo je dostavljanje validne pravne dokumentacije uz dodatne rokove za razjašnjenje pravne situacije, ali do danas takva dokumentacija nije dostavljena.

Istovremeno, BH Telecom nije zaprimio nijednu pisanu zabranu emitovanja, niti je došlo do raskida važećih ugovornih odnosa, što potvrđuje kontinuitet dosadašnje distribucije programa u skladu s važećim propisima. Posebno ističemo da Hayat TV nije raskinuo važeći nekomercijalni ugovor sa BH Telecomom, kao ni druge TV kuće za koje VIP Team United tvrdi da ih zastupa.

Postupci BH Telecoma usmjereni su na zaštitu finansijske stabilnosti kompanije kao i zakonitosti poslovanja. BH Telecom ne prihvata rješenja koja bi dovela do povećanja cijena usluga za krajnje korisnike, te u svim postupcima vodi računa o interesima svojih pretplatnika.

Stav BH Telecoma je da se poslovna i pravna pitanja trebaju rješavati kroz direktan dijalog i formalne procedure, a ne putem medijskih pritisaka. BH Telecom ostaje otvoren za dijalog i postizanje dogovora u okviru važećih pravnih i poslovnih okvira.

U tom smislu, pozivamo Hayat TV, OBN, Izvornu TV i OTV Valentino da nastave saradnju i vrate se na platformu Moja TV pod važećim nekomercijalnim uslovima, u interesu gledalaca i stabilnosti medijskog prostora u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz BH Telecoma.

