Stabilno stanje većine pacijenata povrijeđenih u požaru u Domu penzionera

Ali Huremović
Stabilno stanje većine pacijenata povrijeđenih u požaru u Domu penzionera Tuzla

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla na dan 10. novembra 2025. godine hospitalizirano je 12 pacijenata koji su povrijeđeni u požaru u Domu penzionera Tuzla.

Na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju smještena su tri pacijenta, od kojih je jedan na aparatu za mehaničku ventilaciju.

Pet pacijenata trenutno je na liječenju na Klinici za plućne bolesti, a svi imaju stabilne vitalne parametre.

Na Klinici za interne bolesti hospitalizirana su tri pacijenta čije je zdravstveno stanje također stabilno, dok se jedan pacijent nalazi na Klinici za urologiju i u stabilnom je stanju.

Iz UKC-a Tuzla navode da su svi pacijenti pod stalnim nadzorom ljekara, a njihov oporavak se prati u skladu s kliničkim protokolima.

