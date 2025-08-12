Panonska jezera obaraju rekorde, najavljen bogat sadržaj u drugom dijelu sezone

Da je ljetna sezona u jeku najbolje govori podaci sa Panonskih jezera. U nedjelji iza nas, Panonska jezera u Tuzli posjetilo je više od 12 hiljada kupača, a najviše je onih koji dolaze van Tuzlanskog kantona.

Panonska jezera u Tuzli svakodnevno privuku nekoliko hiljada kupača, među kojima dominiraju gosti iz evropskih zemalja i zemalja regije.

Mnogi ističu da u Tuzli imaju sve što nudi i more, ali uz niže troškove i kraće putovanje, što je građanima dobar razlog da tople dane provedu na Panonici.

Kupači koje smo zatekli na Panonskim jezerima ističu kako su zadovoljni ovogodišnjom ponudom.

„Dođemo svake godine u našu Tuzlu ovdje u našu Bosnu. More u zadnjih nekoliko godina izbjegavamo od kako su se otvorila ova jezera, slabije odemo teško nam se nakaniti valjda zbog puta, prevoz, umori se čovjek u putu, a odmaramo se ovdje svako ljeto.“

„Meni je prekrasno zaista, dolazimo već treće godine ovdje, meni je zaista krasno. Toplo, lijepo, ne može biti bolje.“

„Panonska jezera su Božiji dar, dar ovoga grada. Ja ne znam stvarno da ima negdje ljepše u smislu ovakve naše životne situacije kada su ljudi ograničeni baš u svemu. Ovdje se može lijep odmor provesti.“

Uprkos danim obilježenim kišom i lošim vremenom, kupači iz Bosne i Hercegovine i regije nisu odustali od dolaska u Tuzlu, gdje je većina njih odlučila provesti svoj godišnji odmor zajedno sa porodicom.

„Imamo lijepo ljeto bez obzira na ovih zadnjih 15 tak dana lošeg vremena. Koliko je juni bio rekordan toliko je druga polovina jula i prva dekada avgusta na neki način prohladna, jutra su zaista hladna.” kazao je Maid Porobić, direktor JKP “Pannonica”.

Zbog predstojećih visokih temperatura, Pannonica Tuzla priprema niz sadržaja i događaja namijenjenih svim generacijama poput pjena partija, turnira u odbojci na pijesku, Zumbe u vodi i sl.

„Dakle 16. i 17. imamo završne turnire na pijesku, u subotu je to turnir za djevojčice a u nedjelju za veterane. 30. augusta imamo završni party u našem Vrtiću, a sezonu ćemo završiti sa našim velikim Bajk fest susretima 12. i 13. septembra gdje će sigurno biti dobra zabava.“ dodaje Porobić.

U Pannonici očekuju da će do kraja sezone, planirane do sredine septembra, a moguće i duže ako vremenski uslovi budu povoljni, privući više od pola miliona posjetilaca, čime bi ljeto bilo uspješno zaključeno.