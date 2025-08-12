Panonska jezera u dosadašnjem dijelu sezone privukla više od 310.000 posjetilaca

Iako je druga polovina jula i početak augusta donio hladnija jutra i nešto slabiju posjetu, Panonska jezera u Tuzli i ove sezone potvrđuju status jedne od najatraktivnijih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini.

U jedinstvenom kompleksu slanih jezera, smještenom u srcu grada, do sada je uživalo više od 310.000 posjetilaca, a u narednim sedmicama očekuje ih bogat zabavni i sportski program, zbog čega Tuzla ostaje nezaobilazna ljetna adresa kako domaćim, tako i stranim gostima.

Direktor JKP “Pannonica” Maid Porobić naglašava da su zadovoljni rezultatima, posebno ako se u obzir uzmu vremenske prilike.

“Naravno da smo zadovoljni. Imamo lijepo ljeto bez obzira na zadnjih 15-ak dana nešto slabijeg vremena. Juni je bio rekordan, dok je druga polovina jula i prva dekada augusta bila prohladna, s jutarnjim temperaturama od 12 do 13 stepeni. Iako je voda ugodna za kupanje, s temperaturom od 25–26 stepen. Ipak, do sada nas je posjetilo više od 310.000 ljudi, što je odličan rezultat” rekao je Porobić.

Dodao je da gosti dolaze iz svih dijelova BiH, ali i iz zemalja regiona, poput Hrvatske i Srbije, što potvrđuju i ankete koje provodi preduzeće, suvenirnica i turističke zajednice.

Panonska jezera ovog mjeseca nude bogat zabavni i sportski program. Slijede završni turniri u odbojci na pijesku 16. i 17. augusta, a kraj ljeta obilježit će disko zabava 30. augusta, dok će sezona zvanično biti zatvorena Bike Fest susretima 12. i 13. septembra.

“U nedjelju smo imali registrovanih 12.000 ulazaka što je rekord ove sezone. Vjerovatno će rezultati biti u skladu sa našim očekivanjima, a raduje nas činjenica da raste broj turista” zaključuje Porobić.

Iz preduzeća JKP “Pannonica” najavljuju dobar provod i sadržaje do zatvaranja ljetne sezone.