Parlament BiH danas ponovo raspravlja o budžetu institucija

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marinko Čavara sazvao je za danas u 12.00 sati nastavak hitne sjednice Predstavničkog doma koja je počela jučer, a na kojoj je razmatran Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu, čiji je predlagač Predsjedništvo BiH, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku.

Predstavnički dom jučer je odlučio da bez prisustva predstavnika predlagača ne nastavi raspravu o zahtjevu Predsjedništva BiH da se predloženi budžet institucija BiH za 2025. godinu razmatra po hitnoj zakonodavnoj proceduri.

Čavara je tada najavio da će nastavak hitne sjednice Predstavničkog doma PSBiH biti održan danas, te je zamolio službe da obavijeste predlagača da treba biti prisutan na toj sjednici.