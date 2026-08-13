Pelet sve skuplji pred početak sezone, dostigao rekordnu cijenu

Potražnja za peletom u Bosni i Hercegovini ove godine počela je rasti ranije nego prethodnih sezona, a jedan od razloga je iskustvo građana s nestašicom ovog energenta na početku prošle grijne sezone. Ipak, tržište trenutno djeluje stabilnije i nema naznaka da bi moglo doći do ozbiljnijih problema u snabdijevanju.

Direktor Sektora za industriju Privredne komore Federacije BiH Almin Mališević kazao je da je rast interesovanja uoči grijne sezone očekivan, ali da su kupci ove godine ranije počeli nabavljati pelet. Potražnja bi, kako se približava hladniji period, mogla dodatno rasti.

Kupci trenutno mogu birati između većeg broja domaćih proizvođača i distributera, a razlike u cijenama zavise od kvaliteta peleta, certifikacije, pakovanja, troškova proizvodnje i transporta.

Na formiranje cijena utiču i kretanja na evropskom tržištu, posebno izvoz iz BiH u zemlje Evropske unije. Veći troškovi drvne sirovine, energenata, ambalaže, transporta i radne snage također su među faktorima koji su doveli do poskupljenja.

Prema javno dostupnim podacima Federalnog ministarstva trgovine od 22. jula, maloprodajne cijene peleta kod proizvođača uglavnom se kreću od oko 500 do 680 KM po toni, dok se kod trgovaca najčešće kreću između 620 i 870 KM po toni.

Iz Privredne komore FBiH navode da trenutno nemaju podatke koji bi ukazivali na dogovoreno formiranje cijena među proizvođačima. Na tržištu posluje veliki broj kompanija različitih kapaciteta, zbog čega postoje značajne razlike u cijenama i ponudi.

Do početka grijne sezone očekuju se uobičajene sezonske oscilacije cijena. Moguće su određene korekcije zbog veće potražnje, ali trenutno nema pokazatelja koji bi upućivali na nagla i nekontrolisana poskupljenja.

Nestašice peleta na domaćem tržištu za sada se ne očekuju. BiH raspolaže značajnim proizvodnim kapacitetima, a domaći proizvođači, prema procjenama Privredne komore, mogu odgovoriti na potrebe tržišta.

Građanima se preporučuje da nabavku ne ostavljaju za početak intenzivne grijne sezone, jer je ranije tokom godine ponuda veća, izbor širi, a cijene često povoljnije.

Bosna i Hercegovina raspolaže i značajnim šumskim resursima, dok domaća drvna industrija ima kapacitete za proizvodnju količina peleta koje premašuju potrebe domaćeg tržišta. Međutim, za dugoročnu stabilnost sektora važni su održivo upravljanje šumama i dostupnost drvne sirovine domaćim prerađivačima.

Proizvodnja peleta važna je i zbog iskorištavanja ostataka iz drvoprerađivačke industrije, čime se povećava efikasnost upotrebe drvne sirovine i smanjuje količina otpada.

Tržište peleta u BiH posebno je bilo u fokusu tokom energetske krize 2022. godine, kada su rast izvoza i poremećaji na evropskom tržištu doveli do naglog rasta cijena i straha od nestašica.

Podaci Uprave za indirektno oporezivanje BiH pokazuju da je u prvoj polovini 2025. godine izvezeno 38,76 miliona kilograma peleta vrijednog 12,84 miliona KM. U istom periodu godinu ranije izvoz je iznosio 24,6 miliona kilograma, vrijednih 8,56 miliona KM. Najvažnija izvozna tržišta za pelet iz BiH su Slovenija, Italija, Hrvatska i Srbija.