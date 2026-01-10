Penzije rastu u oba entiteta, evo gdje su manja povećanja

Isplata januarske penzije donijet će povećanja za penzionere u Bosni i Hercegovini, ali s različitim procentima u entitetima.

Najstariji u Republici Srpskoj dobit će povećanje od 6,25 posto, dok će penzioneri u Federaciji BiH ostvariti rast penzija od 11,6 posto.

Prema dostupnim podacima, u Republici Srpskoj minimalna penzija trenutno iznosi 330 KM, a prosječna 652 KM. U Federaciji BiH najniža penzija iznosi 599 KM, dok je prosječna 762 KM. U FBiH je planirano i dodatno usklađivanje u junu od 5,6 posto, dok se u Republici Srpskoj, prema najavama, očekuje dodatno povećanje od oko 3 posto, navodi portal srpskainfo.

Na osnovu ovih podataka, penzioner s minimalnom penzijom u Federaciji BiH sredinom 2026. godine imat će oko 100 KM više u odnosu na isti period 2025. godine, dok će penzioner s minimalnom penzijom u Republici Srpskoj imati oko 30 KM više. Kada je riječ o prosječnoj penziji, nakon dva usklađivanja u FBiH ukupno povećanje iznosit će oko 135 KM, dok bi u Republici Srpskoj rast mogao iznositi oko 60 KM.

U Federaciji BiH u 2026. godini planirana su dva usklađivanja penzija, ukupno 17,2 posto, januarsko od 11,6 posto i junsko od 5,6 posto. Minimalna penzija u FBiH od januara će porasti za gotovo 70 KM, dok će prosječna porasti za oko 88 KM.

Od 1. januara na snazi je novi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji BiH, koji obuhvata sve korisnike penzija, sve vrste penzija i sve kategorije penzionera, od najniže do najviše penzije.

„Najvažnija promjena odnosi se na novi, pravedniji model usklađivanja penzija, koji kombinuje rast prosječnih plata i rast indeksa potrošačkih cijena u omjeru 60/40 ili 40/60, u zavisnosti od toga koja je opcija u datom trenutku povoljnija za penzionere. Time se penzije vežu za realne ekonomske pokazatelje i osigurava stabilniji i sigurniji rast primanja“, poručili su ranije iz Vlada Federacije BiH.

Iz Vlade FBiH naveli su da je za izmjene zakona bilo potrebno osigurati dodatnih 1,1 milijardu KM.

„Pokazali smo jasnu socijalnu osjetljivost i preuzeli odgovornost da, zajedno s predstavnicima penzionera, kontinuirano radimo na poboljšanju materijalnog položaja penzionera. Ovaj zakon je dokaz da Vlada stoji iza preuzetih obaveza“, naveli su iz Vlade Federacije BiH.