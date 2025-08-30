Perete li odjeću pogrešno? Evo najčešćih grešaka koje skraćuju vijek rublja

Perete li odjeću pogrešno?

Odjeća će duže zadržati oblik i boju, a sporije se trošiti ako je perete na nižim temperaturama. Topla ili hladna voda mogu ukloniti prljavštinu jednako dobro kao i vruća, pod uslovom da imate dobru veš mašinu i kvalitetan deterdžent. Samo posteljina i krpe preporučuju se za pranje na 90°C, zbog dezinfekcije, dok se sve ostalo može prati na nižim temperaturama.

Previše deterdženta ili omekšivača pravi probleme. Višak deterdženta može začepiti posudu i uzrokovati neugodan miris, a previše omekšivača otežava ispiranje. Zato uvijek pratite preporučene doze na pakovanju i koristite mjernu posudu. Ako je rublje jače zaprljano, koristite poseban program ili pokrenite dva ciklusa.

Omekšivač nije za svu odjeću. Dok kod većine tkanina olakšava peglanje i daje baršunast osjećaj, kod peškira, sportske odjeće i mikrovlakana smanjuje apsorpciju. Zato ga za takve tkanine treba izbjegavati.

Farmerke su posebna priča – proizvođači savjetuju da se ne peru u mašini kako bi sačuvale boju. Ako vam je to ipak nepraktično, dovoljno je prati ih svaka dva do šest mjeseci, zavisno od učestalosti nošenja. Zanimljiv je i turski trik za peškire – umjesto omekšivača dovoljne su tri kašike sode ili sirćeta.

Sušenje može oštetiti odjeću jednako kao i pranje. Prečesto korištenje sušilice istroši tkaninu i izbledi boju, dok pletene i vunene stvari gube oblik ako ih kačite na žicu. Njih je najbolje sušiti na peškiru na ravnoj površini. Rublje prije kačenja protresite da spriječite gužvanje.

Ni veš mašina nije vječna ako je ne održavate. Prljavština i ostaci deterdženta s vremenom se talože i završavaju na odjeći, stvarajući neugodan miris i bijele mrlje. Najbolje je nakon svakog pranja isprazniti mašinu, obrisati gumu na vratima i posudu za deterdžent, a jednom mjesečno pokrenuti pranje “na prazno” s deterdžentom i sredstvom za dezinfekciju.