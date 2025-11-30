Pet razloga zašto ne trebamo piti gazirana pića

Iza osvježavajućeg ukusa i privlačnih mjehurića često se kriju ozbiljni zdravstveni rizici.

Redovna konzumacija gaziranih pića povezuje se s nakupljanjem kilograma, problemima s oralnim zdravljem, ali i sa promjenama raspoloženja i kvalitetom sna.

Stručnjakinja za ishranu dr. Frenki Filips za BBC pojašnjava da su gazirana pića “vrlo kisela” te da mogu dovesti do erozije zubne gleđi, odnosno postepenog oštećenja zaštitnog sloja zuba.

“Za razliku od hrane koja nam daje energiju, vitamine, minerale, proteine i vlakna, zaslađena gazirana pića nude samo šećer – i ništa više”, naglasila je, upozorivši na povezanost između njihove konzumacije i većeg rizika od dijabetesa tipa 2.

Stabilnija energija

Iako gazirana pića mogu nakratko podići nivo energije, posebno kada smo iscrpljeni, taj osjećaj brzo prolazi. Nakon početnog naglog skoka energije, obično slijedi jednako brzi pad. Šećer uzrokuje naglo povećanje glukoze u krvi, a zatim njen brzi pad. Kada prestanemo piti gazirane sokove, nivo energije postaje stabilniji i osjećamo se manje umorno tokom dana.

Bolji san

Mnogi gazirani napici, pa i dijetalne verzije, sadrže kofein koji može remetiti san, naročito kada ih pijemo u večernjim satima. Izbacivanjem takvih pića mnogi primijete da lakše zaspu, a san postane dublji i odmorniji.

Manje kilograma

Gazirana pića često sadrže “skrivene” kalorije koje se lako gomilaju, osobito ako ih pijemo svaki dan. Zamjenom tih napitaka zdravijim opcijama značajno se smanjuje unos kalorija bez dodatnog napora. Mnogi primijete i manje nadutosti jer gasovi iz gaziranih pića mogu uzrokovati neugodan osjećaj u stomaku.

Bolji izgled kože

Prestanak konzumiranja gaziranih pića može se osjetiti i na koži. Višak šećera potiče upalne procese koji mogu dovesti do akni, sivila, suhoće ili drugih problema s tenom. Kada smanjimo unos šećera, koža često postaje čišća i blistavija već nakon nekoliko sedmica.

Zdraviji zubi

Gazirana pića mogu izazvati osjetljivost zuba, karijes i oštećenje gleđi. Ako ih izbacimo iz svakodnevne ishrane, možemo usporiti daljnja oštećenja i značajno poboljšati oralno zdravlje.

Ako razmišljamo o tome da potpuno izbacimo gazirana pića ili nam treba dodatna motivacija, ove pozitivne promjene mogu biti razlog više da napravimo taj korak.