Pet znakova srčanog udara koje ljudi najčešće zanemare

Srčani udar ne mora uvijek izgledati kao iznenadan i dramatičan događaj. U brojnim slučajevima prethode mu blagi i neupadljivi simptomi koje ljudi često pripisuju umoru, stresu ili probavnim tegobama. Upravo rano prepoznavanje tih znakova može biti presudno za spašavanje života.

Srčani udar često počinje tihim simptomima

Iako je bol ili pritisak u grudima najpoznatiji znak srčanog udara, mnogi slučajevi započinju postepeno, uz nejasne tegobe koje se mogu javljati danima ili sedmicama ranije. Procjene pokazuju da je približno jedan od pet srčanih udara „tih“, što znači da osoba ne prepozna da je došlo do oštećenja srca sve dok se ono ne otkrije naknadno, prilikom pregleda. Problem nastaje jer mnogi odgađaju javljanje ljekaru pošto simptomi ne liče na ono što zamišljaju kao tipičan srčani udar, a vrijeme reakcije je od ključnog značaja.

Izražen i neobjašnjiv umor kao rani znak

Jedan od čestih ranih simptoma je nagla i jaka iscrpljenost koja nije povezana s naporom i ne prolazi nakon odmora. Osobe koje su preživjele srčani udar često navode da su se prethodnih dana osjećale neuobičajeno malaksalo i bez energije, čak i pri jednostavnim dnevnim aktivnostima. Razlog je smanjen protok krvi, zbog čega srce radi pod većim opterećenjem. Ovaj simptom se posebno često opisuje kod žena.

Bol se ne mora javiti u grudima

Nelagoda povezana sa srčanim udarom ne mora biti ograničena na grudni koš. Može se javiti kao tupa bol ili pritisak u donjoj vilici, vratu, ramenima, rukama, leđima, naročito između lopatica, pa čak i u gornjem dijelu stomaka. Nekad se bol širi iz grudi, ali se može pojaviti i samostalno, zbog čega je ljudi pogrešno povezuju s problemima sa zubima, mišićima ili kičmom. Ako se takva bol ponavlja ili pojačava pri naporu, potrebno je odmah reagovati, prenosi Večernji list.

Simptomi slični probavnim smetnjama

Mučnina, težina u stomaku, povraćanje ili osjećaj žarenja nalik gorušici mogu takođe biti znak srčanog udara, naročito kod žena. Pošto srce i probavni organi imaju povezane živčane puteve, tijelo ponekad „zbunjuje“ izvor tegoba. Ako se ovi simptomi pojave naglo, bez jasne veze s hranom, i prate ih znojenje ili omaglica, potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć.

Kratak dah, vrtoglavica i hladan znoj

Iznenadan nedostatak zraka pri laganim aktivnostima, kao što su hodanje po stanu ili penjanje uz nekoliko stepenica, može značiti da srce ne pumpa krv dovoljno efikasno. Tada može doći i do zadržavanja tečnosti u plućima, što otežava disanje. Kratak dah se može javiti sa ili bez bola u grudima. Dodatni upozoravajući znakovi su nagla vrtoglavica, osjećaj nestabilnosti ili nesvjestice, kao i hladan znoj bez fizičkog napora, što ukazuje na snažan stres organizma.

Brza reakcija značajno povećava šanse za preživljavanje

Stručnjaci naglašavaju da je kod srčanog udara svaka minuta važna. Oštećenje srčanog mišića može se smanjiti ako se terapija primijeni na vrijeme. Lijekovi za razgradnju ugrušaka imaju najveći efekat ako se daju unutar prvog sata od pojave simptoma. Zato je potrebno odmah pozvati hitnu pomoć, umjesto samostalnog odlaska u bolnicu, jer medicinski tim može započeti liječenje već tokom transporta. I kada postoji sumnja, sigurnije je provjeriti nego ignorisati znakove.