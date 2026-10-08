Planinarski pohod na Javorje odgođen: Novi termin

Univerzitetski planinarski pohod na Javorje, koji je bio planiran za subotu, 10. oktobra, odgođen je zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih prilika. Novi termin održavanja pohoda je subota, 17. oktobra 2026. godine, saopćeno je iz Centra za sport, kulturu i umjetnost Univerziteta u Tuzli.

Organizatori su obavijestili sve prijavljene učesnike, studente i zaposlenike da je zbog promjene termina potrebno ponovo izvršiti prijavu, čak i ako su se ranije već prijavili.

Prijave za planinarski pohod na Javorje otvorene do 15. oktobra

Novi rok za prijave je četvrtak, 15. oktobra, a odnosi se na sve zainteresovane studente i zaposlenike koji žele učestvovati u pohodu.

Iz Centra za sport, kulturu i umjetnost naglašavaju da, osim datuma održavanja, nema drugih izmjena u organizaciji događaja.

Program, satnica i svi ranije planirani sadržaji ostaju nepromijenjeni.

Organizatori su zahvalili učesnicima na razumijevanju i pozvali ih da na vrijeme obnove prijave za planinarski pohod na Javorje.