Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 22.05.2023. godine (ponedeljak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u ulicama 3. Tuzlanske Brigade i Mikelje Tešića u vremenu od 08:30 do 12:30 sati,

– u naselju Plane u vremenu od 12:30 do 14:30 sati,

– u ulicama: Zlatana Mešića i Gornji Mosnik u vremenu od 14:30 do 15:30 sati.