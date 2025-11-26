Planska isključenja električne energije na području TK

Jasmina Ibrahimović
Foto: Ilustracija/ Isključenja električne energije

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 27.11.2025.godine (četvrtak) na području Općine Kalesija:

– u naselju Gornji Rainci u vremenu od 08:30 do 16:00 sati,

– u naselju Dubnica u vremenu od 10:30 do 12:30 sati.

– u naseljima: Međaš, Zates, Jeginov Lug, Donji Rainci i Gornji Rainci u vremenu od 08:30 do 09:30 sati i u vremenu od 15:00 do 16:00 sati.

Dana 28.11.2025.godine (petak) na području

1. Grada Tuzle u ulicama: Rusmira Agića Buce, 16. Muslimanske Brigade te u naselju Kula u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

2. Općine Sapna u MZ Međeđa u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.

