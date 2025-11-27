Planska isključenja električne energije na području TK

Jasmina Ibrahimović
Foto: Ilustracija/ Isključenja električne energije

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 28.11.2025.godine (petak) na području

1. Grada Tuzle u ulicama: Rusmira Agića Buce, 16. Muslimanske brigade te u naselju Kula u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

2. Grada Gradačca

– u naselju Liporašće- Turićko u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u naselju Liporašće- Tramošničko u vremenu od 11:00 do 13:00 sati,

– u naselju Mahmut mahala u vremenu od 13:30 do 15:30 sati.

3. Općine Sapna u naselju Međeđa u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.

