Planska isključenja električne energije na području TK
Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom
Dana 28.11.2025.godine (petak) na području
1. Grada Tuzle u ulicama: Rusmira Agića Buce, 16. Muslimanske brigade te u naselju Kula u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.
2. Grada Gradačca
– u naselju Liporašće- Turićko u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,
– u naselju Liporašće- Tramošničko u vremenu od 11:00 do 13:00 sati,
– u naselju Mahmut mahala u vremenu od 13:30 do 15:30 sati.
3. Općine Sapna u naselju Međeđa u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.