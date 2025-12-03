Planska isključenja električne energije na području TK

Planska isključenja električne energije na području TK
Foto: Ilustracija/ Isključenja električne energije

Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 04.12.2025.godine (četvrtak) na području

  1. Grada Gračanice u naseljima: Kujuci, Tupkovići Škola, Ćasuri, Tupkovići, Samarđžije,Tupkovići Filipovići, Korajci i Repuh u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
  2. Općina Kladanj u naseljima: Vitalj, Mesnjača i Gojsalići u vremenu od 09:30 do 15:00 sati.
  3. Grada Lukavac u naseljima: Poljice Gornje, Bijelići, Rijeka, Frkići i dio naselja
    Babice (od restorana “Čamdže” do raskršća za Orahovicu) u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

4.Grada Srebrenika:

– u ulicama: Varoški Polja, Bosanski Branilaca, Radnička, Osloboldilačke Brigade, Maršala Tita, Trg Alije Izetbegovića, 25.Novembra, 1.Marta,Tuzlanskog Odreda, dio Ulice Bajazita Kešetovića, Husejn Kapetana Gradaščevića, Nedžada Šečića, Hasna Kikića, 21.Juna i Džemala Bijedića u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

– u dijelu ulice Ibrahima Cvike i naselje Rezervoar  u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

– u naseljima: Tutnjevac, Cerik, Špionica Srednja, Jošak, Dežići i Špionica Polja u vremenu od 08:30 do 15:00 sati.

Dana 05.12.2025.godine (petak) na području

  1. Grada Tuzle:

– u naselju Dokanj u vremenu od 08:30 do 11:30 sati,

– u ulici Mustafe Hukića u vremenu od 08:30 do 11:30 sati,

  1. Grada Gradačca:

– u naselju Okanovići u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u naselju Novalići u vremenu od 11:00 do 13:00 sati,

– u naselju Međiđa Donja u vremenu od 13:00 do 15:00 sati.

3.Grada Srebrenika u naseljima: Zubovo Brdo, Huremi i Mustafićiu vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

4.Grada Živinica u naseljima: Pepići, Hođžići, Kadići, Priluk, Priluk škola, Grablje, Klapići i Jezero Poljići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

