Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 19.12.2025.godine (petak) na području:

1.Grada Tuzle u ulici Ismeta Mujezinovića br. 23, 25, 27, 29, 31, 33 i 35 u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

2.Grada Gradačca:

– u naselju Jelovče Selo u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u naselju Kerep – Osinjaciu vremenu od 11:00 do 13:00 sati,

– u naselju Mionica – Utrne u vremenu od 13:00 do 15:00 sati.

Grada Srebrenika:

– u dijelu naselja Špionica kod Tovilišta – Bingo farme u vremenu od 09:00 do 11:30 sati,

– u naselju Tinja – Nacional u vremenu od 12:00 do 14:30 sati,

– u naselju Markuše u vremenu od 09:00 do 13:00 sati,

– u naselju Bjelave u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.