Planska isključenja električne energije na području TK

Arnela Šiljković - Bojić
Planska isključenja električne energije na području TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 19.12.2025.godine (petak) na području:

1.Grada Tuzle u ulici Ismeta Mujezinovića br. 23, 25, 27, 29, 31, 33 i 35 u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

2.Grada Gradačca:

– u naselju Jelovče Selo u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u naselju Kerep – Osinjaciu vremenu od 11:00 do 13:00 sati,

– u naselju Mionica – Utrne u vremenu od 13:00 do 15:00 sati.

  1. Grada Srebrenika:

– u dijelu naselja Špionica kod Tovilišta – Bingo farme u vremenu od 09:00 do 11:30 sati,

– u naselju Tinja – Nacional u vremenu od 12:00 do 14:30 sati,

– u naselju Markuše u vremenu od 09:00 do 13:00 sati,

– u naselju Bjelave u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

 

 

pročitajte i ovo

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Vijesti

Planska isključenja električne energije na području TK

Vijesti

Otkazana nastava i u drugoj smjeni nakon prijeteće e- mail poruke

Tuzla i TK

Predložen pritvor za Mirsada Bakalovića i njegovu pomoćnicu

Tuzla i TK

Tuzla domaćin informativnog bazara Islamic Reliefa o jetimima

Istaknuto

Umro četnik Slavko Aleksić koji je tokom agresije terorizirao građane Sarajeva

Tuzla i TK

Zabrinuti roditelji ispred škola nakon dojava o bombama

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]