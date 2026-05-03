Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 04.05.2026. godine (ponedjeljak) na području Grada Tuzle u naseljima: Sepetari, Križani i Kolovrat u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 05.05.2026. godine (utorak) na području:
1. Grada Tuzle u ulici Rudarska u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.
2. Grada Lukavca na kompletnom gradskom području, izuzimajući ulice: Omladinska, Podrinjska, Bana Borića, Alekse Šantića te dio ulice Kulina Bana (Majevičkih brigada) kod JZU Dom zdravlja Lukavac u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

