Plavi most u novom ruhu: U toku obnova jednog od simbola Tuzle

U Tuzli su u toku radovi na obnovi jednog od najpoznatijih i najprepoznatljivijih simbola grada – mosta Pasarela, poznatijeg i kao Plavi most. Ovaj važan infrastrukturni projekat, koji je započeo 30. juna, realizuje se u okviru kontinuiranih ulaganja Grada Tuzle u unapređenje urbane infrastrukture.

Gradonačelnik Tuzle, dr. sc. Zijad Lugavić, sa saradnicima, obišao je lokaciju na kojoj se izvode radovi te tom prilikom istakao da ovaj most ima posebnu emotivnu i simboličnu vrijednost za mnoge građanke i građane Tuzle: “Još jedno kultno mjesto u Tuzli – Pasarela, odnosno kako ga danas mnogi zovu Plavi most – trenutno je u fazi obnove. Za nas koji dolazimo iz mahala poput Mejdana, Mosnika, Brda i Kule, to će uvijek ostati Pasarela. Naš cilj je da ovom mostu vratimo sjaj koji je imao 80-ih godina, i zaista mi je drago što obnavljamo ovaj prepoznatljivi simbol grada.”

Vrijednost radova iznosi nešto više od 240.000 KM, a njihova realizacija doprinosi stvaranju funkcionalnijeg i privlačnijeg gradskog ambijenta. Nakon uspješne obnove Mosta kipova prošle godine, ovaj projekt predstavlja još jedan važan korak u razvoju Tuzle.

Obnova Pasarele predstavlja još jedan korak u unapređenju gradske infrastrukture i očuvanju kulturno-urbanih simbola Tuzle. Kroz projekte poput ovog, Grad Tuzla nastavlja s ulaganjima u sigurniji, funkcionalniji i ljepši urbani ambijent čineći naš grad još ugodnijim mjestom za život i boravak. Projekat ima i praktičnu dimenziju – povećaće sigurnost pješaka i olakšati pristup turistima smještenim na području s druge strane rijeke Jale. Grad Tuzla potvrđuje svoju posvećenost razvoju kvalitetne i održive urbane sredine za sve koji žive, rade i posjećuju ovaj grad.