Pljačka stana u Brčkom završila tragedijom, policajac poginuo prilikom bijega

Ali Huremović
Pljačka stana u Brčkom završila je smrtnim ishodom kada je policajac, pokušavajući pobjeći nakon provale, zadobio povrede od kojih je preminuo.

Prema informacijama Policije Brčko distrikta, slučaj je prijavljen 21. augusta 2025. godine u 01:06 sati, kada je dojavljeno da se u ulici Braće Ribnikara čuje lupanje u stanu za koji je poznato da je vlasnik odsutan. Na teren su odmah upućene policijske patrole koje su utvrdile da je nepoznato lice, najvjerovatnije uz pomoć originalnog ključa, ušlo u stan.

U namjeri udaljavanja s mjesta događaja, osoba je zadobila povrede od kojih je ubrzo preminula. U blizini, u vozilu kojim se koristio stradali, zatečena je bivša supruga vlasnika stana koja se dovodi u vezu s izvršenjem krivičnog djela.

Iako Policija Brčko distrikta nije navela identitet poginulog, nezvanično se saznaje da je riječ o policijskom službeniku koji je u ovom slučaju navodno pomagao ženi s kojom je bio povezan. Prema tim navodima, on je pokušao napustiti stan spuštajući se niz oluk, ali je prilikom pada zadobio smrtonosne povrede.

Na licu mjesta izvršen je uviđaj, a istragu vodi Tužilaštvo Brčko distrikta, koje će u narednom periodu utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do ovog događaja.

