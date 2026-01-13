Počela isplata novčane naknade porodiljama u TK

Nedžida Sprečaković
Počela isplata novčane naknade porodiljama u TK

Isplata novčane naknade porodiljama u TK izvršena je u ponedjeljak, 12.01.2026. godine, saopćilo je Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona, uz napomenu da se isplata realizuje na osnovu dokumentacije koju je istog dana dostavilo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

Prema navodima iz Ministarstva finansija TK, planirana je isplata novčane naknade porodiljama koje nisu u radnom odnosu u ukupnom iznosu od 1.953.886,17 KM, dok će novčana naknada porodiljama koje su u radnom odnosu iznositi ukupno 77.905,92 KM.

Iz resornog ministarstva navode da se sredstva isplaćuju po osnovu dostavljene dokumentacije, a isplata obuhvata korisnice socijalnog davanja na području Tuzlanskog kantona.

