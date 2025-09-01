Počela nova školska godina, u klupe sjelo više od 3.000 prvačića u TK

Školska dvorišta ponovo su ispunjena dječijom grajom, a najveseliji su bili oni koji su danas zakoračili u svoje prve školske dane.

„Najviše se radujem učenju i upoznavanju novih prijatelja“, kazala je Alejna.

„Tek sam krenuo u prvi razred i najviše se radujem učenju”, kaže Ismar.

„Radujem se što ću učiti i vidjeti kako je u školi. Nedostajat će mi i slobodno vrijeme koje sam imao prije nego što sam krenuo u školu“, govori Dino.

„Najviše se radujem da se igram i da se lijepo provedem“, kaže Berina.

Uzbuđenje nisu krili ni roditelji. Ponos, ali i olakšanje zbog podrške kantonalnih vlasti u vidu besplatnih udžbenika, obilježili su ovaj poseban dan. Učenici od prvog do devetog razreda dobili su besplatne udžbenike, dok su oni od prvog do petog razreda dobili i besplatne radne sveske.

„Nama, roditeljima, je to velika olakšica i finansijski. Mi smo se danas spremli, jedva smo čekali da djevojčica ustane ujutru. Ona je cijelo ujutro govorila, tata, tata, želim da idem u školu. Tako da smo jako sretni i ponosni na to”, rekao je Haris Pašić, roditelj.

Rekordan broj prvačića ove godine dočekala je Osnovna škola Pazar, gdje će prvi put u klupe sjesti 52 nova đaka. Direktor škole poručuje da je sve spremno za početak nastave i da su dočekali učenike u obnovljenim prostorima.

„U protekle četiri godine od Ministarstva obrazovanja smo dobili 110.000 KM kapitalnih ulaganja koje smo iskoristili za rekonstrukciju poligona, rekonstrukciju ograde oko škole, rekonstrukciju podova u učionicama, postavljanje Wi-Fi i LAN mreže u školu, naravno i sitna ulaganja koja škola konstantno vrši iz svojih vlasti budžetskih sredstava”, pojasnio je Seid Nožinović, direktor OŠ Pazar.

U prve razrede osnovnih škola ove godine upisano je oko 3300 djece. Na području Tuzlanskog kantona, ukupan broj osnovaca je oko 34.000, a srednjoškolaca 14.000.

„Mi vjerujemo u rad naših nastavnika, vjerujemo u njihove kompetencije, a znamo da oni mogu maksimalno iskoristi talent naših učenika i u narodnoj godini očekujemo još bolje rezultate u odnosu na školsku godinu koja je završena”, kazao je Ahmed Omerović, ministar nauke i obrazovanja TK, poželivši svim učenicima sretan početak nove školske godine.

Danas svoja vrata za učenike zvanično otvaraju osnovna i srednja muzička škola u Tuzli. Stara zgrada Muzičke škole “Čestmir Mirko Dušek”, kao građevina od historijskog značaja za brojne muzičke umjetnike u BiH, zbog dotrajalosti je morala biti srušena, a na istom lokalitetu 2021. godine je počela izgradnja novog objekta.

„Moram naglasiti da smo stvarno sretni što se danas od 1. septembra učenici osnovne i srednje muzičke škole sele u novi objekat i želimo im puno uspjeha. Nabavljen je i namještaj za novu školu, instrumenti su preneseni. Ovo je jedan od rijetkih namjenskih objekata za muzičku školu u BiH. Ponosni smo što je Tuzla dobila tako kvalitetan objekat koji ne samo da će služiti svojoj svrsi i obrazovanju učenika, nego postaje jedan od simbola Tuzle“, rekao je ministar Omerović.

Nova školska godina u Federaciji BiH trajat će do 30. juna 2026, podijeljena u dva polugodišta. Učenici završnih razreda osnovnih škola u klupama će biti do 5. juna, dok će maturanti srednjih škola nastavu završiti ranije, 14. maja. Najmlađi osnovci raspust počinju 12. juna.