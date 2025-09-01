Đaci se vratili u školske klupe: Nova školska godina počela u TK

Nova školska godina u Federaciji BiH počinje u ponedjeljak, 1. septembra 2025. i trajat će do 30. juna 2026. Nastava će biti podijeljena u dva polugodišta – prvo završava 31. decembra, a drugo počinje 29. januara nakon četverosedmičnog zimskog raspusta.

Planirano je ukupno 185 radnih dana, od čega 175 nastavnih. Učenici završnih razreda osnovnih škola u klupe će ići do 5. juna, dok će maturanti srednjih škola nastavu završiti ranije, 14. maja. Najmlađi osnovci raspust počinju 12. juna.

Tokom školske godine nastave neće biti za vrijeme državnih i vjerskih praznika, a učenici većinske vjerske zajednice imaju pravo i na dodatni slobodan dan za obilježavanje svog praznika. Škole će, pored toga, obilježavati Dan škole, sportske manifestacije i značajne međunarodne datume poput Dana učitelja ili Dana planete Zemlje.

Vlada Tuzlanskog kantona i ove godine roditeljima olakšava troškove – svim osnovcima od prvog do devetog razreda obezbijeđeni su besplatni udžbenici, a za učenike od prvog do petog razreda i radne sveske.

“Želimo roditeljima poručiti da o školskom materijalu ne moraju brinuti. Vlada TK nastavlja pokazivati razumijevanje za potrebe učenika i porodica”, poručio je ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović.

Povodom početka školske godine premijer TK Irfan Halilagić i ministar Omerović posjetit će više tuzlanskih škola, među kojima su OŠ „Pazar“, Osnovna i Srednja muzička škola te Mješovita srednja elektrotehnička škola, gdje će se upriličiti svečani programi i susreti s učenicima i nastavnicima.