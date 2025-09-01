Đaci se vratili u školske klupe: Nova školska godina počela u TK

Edina Rizvić Aščić
Foto: Ilustracija

Nova školska godina u Federaciji BiH počinje u ponedjeljak, 1. septembra 2025. i trajat će do 30. juna 2026. Nastava će biti podijeljena u dva polugodišta – prvo završava 31. decembra, a drugo počinje 29. januara nakon četverosedmičnog zimskog raspusta.

Planirano je ukupno 185 radnih dana, od čega 175 nastavnih. Učenici završnih razreda osnovnih škola u klupe će ići do 5. juna, dok će maturanti srednjih škola nastavu završiti ranije, 14. maja. Najmlađi osnovci raspust počinju 12. juna.

IZDVOJENO: Novi školski početak uz besplatne knjige za sve osnovce u TK

Tokom školske godine nastave neće biti za vrijeme državnih i vjerskih praznika, a učenici većinske vjerske zajednice imaju pravo i na dodatni slobodan dan za obilježavanje svog praznika. Škole će, pored toga, obilježavati Dan škole, sportske manifestacije i značajne međunarodne datume poput Dana učitelja ili Dana planete Zemlje.

Vlada Tuzlanskog kantona i ove godine roditeljima olakšava troškove – svim osnovcima od prvog do devetog razreda obezbijeđeni su besplatni udžbenici, a za učenike od prvog do petog razreda i radne sveske.

“Želimo roditeljima poručiti da o školskom materijalu ne moraju brinuti. Vlada TK nastavlja pokazivati razumijevanje za potrebe učenika i porodica”, poručio je ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović.

Povodom početka školske godine premijer TK Irfan Halilagić i ministar Omerović posjetit će više tuzlanskih škola, među kojima su OŠ „Pazar“, Osnovna i Srednja muzička škola te Mješovita srednja elektrotehnička škola, gdje će se upriličiti svečani programi i susreti s učenicima i nastavnicima.

