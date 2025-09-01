Oprez vozačima zbog početka školske godine

Iz BIHAMK-a podsjećaju da danas za većinu učenika u Bosni i Hercegovini počinje nova školska godina, zbog čega će na ulicama biti prisutno znatno više djece.

Vozačima se upućuje apel da budu maksimalno oprezni, naročito u blizini škola, igrališta i raskrsnica, gdje se očekuje pojačan saobraćaj i prisustvo đaka.

“Molimo vozače da smanje brzinu, poštuju saobraćajnu signalizaciju i obrate posebnu pažnju na djecu koja prelaze ulicu, jer su najmlađi učesnici u saobraćaju često nepredvidivi”, navode iz BIHAMK-a.

Istovremeno, školarcima se savjetuje da prilikom dolaska i odlaska iz škole koriste pješačke prelaze, prate semafore i budu pažljivi u saobraćaju.

Početak školske godine je uvijek posebno emotivan trenutak, a sigurnost djece na putu do škole i nazad prioritet je svih nas. Iz BIHAMK-a svim učenicima žele sretnu i uspješnu školsku godinu, uz poruku da budu pažljivi i odgovorni u saobraćaju.