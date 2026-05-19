Počelo glavi pretres u slučaju Besim Kopić i drugi, optuženi za iskorištavanje maloljetnica za prostituciju

Pred Sudskim vijećem Kantonalnog suda u Tuzli danas je počeo glavni pretres u krivičnom postupku protiv Besima Kopića i još 11 optuženih osoba.

Optužnica ih tereti za produženo krivično djelo trgovine ljudima, a slučaj se odnosi na iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine.

Ovaj postupak vodi se pred nadležnim sudskim vijećem Kantonalnog suda u Tuzli i predstavlja jedan od većih predmeta iz oblasti trgovine ljudima koji se trenutno nalaze pred pravosudnim institucijama u Tuzlanskom kantonu.