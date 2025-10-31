Počinje asfaltiranje u ulicama Vikaljska i Donji Mosnik, saobraćaj privremeno obustavljen

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da od petka, 31. oktobra 2025. godine, počinju završni radovi asfaltiranja u ulicama Vikaljska i Donji Mosnik.

Tokom izvođenja radova doći će do potpune obustave saobraćaja u ovim ulicama, a radovi će trajati do subote, 1. novembra 2025. godine. Saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Iz Službe pozivaju građane i sve učesnike u saobraćaju da koriste alternativne putne pravce, dok se stanarima Vikaljske i Donjeg Mosnika preporučuje da do okončanja radova prilagode svoje kretanje i poštuju privremenu signalizaciju.