Počinje asfaltiranje ulica Vikaljska i Donji Mosnik, privremena obustava saobraćaja

Selma Jatić
Počinje asfaltiranje ulica Vikaljska i Donji Mosnik
Počinje asfaltiranje ulica Vikaljska i Donji Mosnik

Od petka, 31.10.2025. godine, počinje asfaltiranje u ulicama Vikaljska i Donji Mosnik. Tokom izvođenja radova doći će do privremene obustave saobraćaja, koja će trajati do završetka radova u subotu, 01.11.2025. godine.

Saobraćaj će biti regulisan privremenom signalizacijom.

Građani i učesnici u saobraćaju mole se da koriste alternativne pravce, dok stanari ulica prilagode svoje kretanje i poštuju postavljenu signalizaciju.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica zahvaljuje građanima na strpljenju i razumijevanju.

 

