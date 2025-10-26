Tuzla nastavlja s razvojem: Ljepunice dobile novi put

Grad Tuzla nastavlja s ulaganjima u modernizaciju putne infrastrukture. U naselju Ljepunice uspješno je završeno asfaltiranje novog putnog pravca u dužini od 280 metara, čime je stanovnicima ovog područja omogućeno sigurnije i kvalitetnije kretanje.

– Još jedan infrastrukturni projekat uspješno je realizovan. Asfaltiranjem puta u Ljepunicama, Grad Tuzla potvrđuje opredijeljenost da ravnomjerno razvija sve dijelove grada i poboljša uslove života građana – poručeno je iz Gradske uprave.

Iz Službe za komunalne poslove ističu da ovakvi projekti doprinose boljoj povezanosti prigradskih naselja, te značajno utiču na svakodnevni život građana.

– Ovaj projekat još je jedan u nizu infrastrukturnih ulaganja kojima nastojimo osigurati modernu i funkcionalnu mrežu saobraćajnica, posebno u naseljima koja su ranije imala otežan pristup glavnim putnim pravcima. Kontinuiranim ulaganjima nastavljamo graditi Tuzlu kao grad jednakih mogućnosti za sve – naveli su iz Službe.