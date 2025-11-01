Završen projekat asfaltiranja puta u naselju Križani

Radovi na asfaltiranju puta u naselju Križani uspješno su završeni, čime je mještanima osigurana bolja i sigurnija saobraćajna povezanost, lakši pristup domovima i kvalitetniji svakodnevni život.

Iz Grada Tuzle poručuju da je riječ o još jednom u nizu projekata koji potvrđuju opredijeljenost lokalne uprave da ravnomjerno ulaže u sve dijelove grada.

„Ovaj projekat još je jedan primjer kontinuiranog ulaganja Grada Tuzla u razvoj mjesnih zajednica i unapređenje komunalne infrastrukture“, navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da briga o svakom dijelu grada, od urbanog centra do prigradskih naselja, ostaje prioritet djelovanja gradske administracije.

„Grad Tuzla nastavlja ulagati u puteve koji povezuju ljude, mjesta i prilike“, istaknuto je.