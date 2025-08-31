Sutra počinje škola, evo šta roditelji i učenici trebaju znati

Nova školska godina u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u ponedjeljak, 1. septembra 2025. godine, a trajat će do utorka, 30. juna 2026, rečeno je iz Ministarstva obrazovanja i nauke TK.

Nastava će i ove godine biti organizovana u dva polugodišta, s rasporedom raspusta i praznika prilagođenim školskom kalendaru.

Prvo polugodište završava 31. decembra, dok drugo počinje 29. januara, nakon zimskog raspusta koji će trajati četiri sedmice, od 1. do 28. januara 2026. godine.

Do kada traje nastava u završnim razredima

Ukupno je planirano 185 radnih dana, od čega 175 nastavnih. Učenici završnog razreda osnovne škole nastavu će pohađati do 5. juna, dok će nastava za završne razrede srednjih škola završiti ranije, 14. maja 2026. godine.

Najmlađi osnovci školske klupe napuštaju 12. juna, dok kraj polugodišta prate isti raspored kao i ostali učenici.

Slobodni i nenastavni dani

Tokom školske godine neće biti nastave za vrijeme državnih i vjerskih praznika – Nove godine, Dana nezavisnosti, Dana državnosti, Ramazanskog i Kurban bajrama, kao i katoličkog i pravoslavnog Božića.

Učenici većinske vjerske zajednice u školi imaju pravo i na jedan dodatni slobodan dan za obilježavanje svog praznika.

Pored toga, svaka škola obilježavat će radne nenastavne dane, poput Dana škole, sportskih manifestacija ili sajma knjige.

Školski kalendar uključuje i obilježavanje važnih međunarodnih i svjetskih datuma, među kojima su Dan planete Zemlje, Svjetski dan učitelja, Dan sigurnijeg interneta i Dan borbe protiv korupcije.

Na osnovu ovih smjernica, škole će kreirati vlastite planove rada, u koje će biti uključene ekskurzije, priredbe i dodatne aktivnosti koje obilježavaju školsku godinu.