Pokrenuta prva faza uređenja Dobrnjskog potoka u Tuzli

RTV SLON
Foto: Grad Tuzla

Grad Tuzla započeo je prvu fazu čišćenja Dobrnjskog potoka, čime je pokrenut važan proces unapređenja higijenskih i sigurnosnih uslova u ovom dijelu grada. Radovi su usmjereni na uređenje korita i okoline, s ciljem stvaranja zdravijeg i uređenijeg prostora za stanovnike okolnih naselja.

“Naš cilj je jasan: bolji kvalitet života i sigurniji uslovi za sve mještane okolnih naselja”, poručio je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, zahvalivši građanima na strpljenju tokom trajanja radova.

Istakao je da je podrška mještana ključna za uspješnu realizaciju projekta. “Hvala vam što zajedno gradimo čistu, održivu i budućim generacijama prijateljsku Tuzlu”, rekao je Lugavić.

Radovi su trenutno u toku, a iz Grada napominju da će blagovremeno informisati javnost o narednim fazama projekta.

