Pokrivenost uvoza izvozom u FBiH oko 50 posto

Federacija BiH je u julu 2025. godine ostvarila izvoz u vrijednosti od skoro 942 miliona (941.873.000) KM, što je za 6,7 posto više u odnosu na juni 2025. godine ili 1,2 posto više u odnosu na juli 2024. godine.

U julu ove godine ostvaren je uvoz u vrijednosti od oko milijardu i 876 miliona (1.876.500.000) KM, što je za 9,0 posto više u odnosu na juni 2025., odnosno 4,2 posto više u odnosu na juli 2024. godine.

U periodu januar – juli 2025. izvoz je prosječno rastao svaki mjesec za 2,06 posto, a uvoz je prosječno rastao za 1,50 posto.

Procent pokrivenosti uvoza izvozom je 50,2 posto, što je za 1,1 posto manje u

odnosu na juni 2025. kada je pokrivenost bila 51,3 posto.

Trgovinski deficit Federacije BiH za juli 2025. je iznosio 934.627.000 KM, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

U julu se iz FBiH najviše izvozilo u Hrvatsku, Njemačku i Austriju, a najviše se uvozilo iz Italije, Njemačke i Kine.