Policija intervenisala u OŠ Sapna: Nastavnik prijetio učenicima

U Osnovnoj školi Sapna u srijedu je intervenisala policija, nakon što je PS Sapna zaprimila prijavu da jedan od nastavnika ove škole prijeti učenicima.

“Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici PS Sapna, objekat i učenici su obezbijeđeni, a nastavnik sproveden u SHMP Sapna, gdje mu je ukazana hitna medicinska pomoć, te je prevezen u JZU UKC Tuzla gdje je zadržan na liječenju”, saopćeno je iz Uprave policije MUP -a TK.

Prema uputama dežurnog kantonalnog tužioca, istražitelji OKP PU Kalesija poduzeli su sve potrebne radnje na dokumentovanju ovog događaja, a po okončanju istih, KTTK će biti dostavljen izvještaj.

Kako RTV Slon nezvanično saznaje, u pitanju je osoba sa psihičkim problemima koja uprkos tome radi u školi, iako već neko vrijeme pokazuje znakove agresivnosti. Incident je nastao kada je učenicima prijetio da ima pušku i da će napraviti masakr.

“Po nalogu dezurnog tužioca i uz naredbu suda, jučer je obavljen pretres u porodičnoj kući ove osobe. Prema informacijama kojim tužilac raspolaže, ne radi se o nastavniku, nego o zaposleniku škole. Policijski službenici rade dalje na dokumentivanju prijavljenih radnji”, saopćeno je iz Tužilaštva TK.

Naime, kako saznajemo, ova osoba je, upravo zbog psihičkih problema, premještena sa pozicije nastavnika, na mjesto bibliotekara u školi.